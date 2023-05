XIX Stagione Concertistica Termoli Musica: il programma 2023

TERMOLI – Il 19 maggio nella Sala Consiliare del Comune di Termoli si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della XIX edizione della Stagione Concertistica Termoli Musica 2023. Sono intervenuti l’assessore regionale Vincenzo Cotugno, l’assessore alla cultura del Comune Michele Barile, l’on. Remo Di Giandomenico commissario dell’Azienda Soggiorno e Turismo, e il direttore artistico di Ondeserene Pino Nese.

Il maestro Nese ha ringraziato per il sostegno i partner istituzionali, quali: Regione Molise, con il bando “Turismo è Cultura”; Ministero della Cultura, con il Fus che sosterrà la stagione; il Comune di Termoli, l’Azienda Soggiorno e Turismo di Termoli e l’istituto comprensivo “O. Bernacchia”.

PROGRAMMA

La stagione quest’anno si dividerà in due parti da 9 concerti, una estiva e l’altra autunnale, in cui si esibiranno solisti e gruppi di fama internazionale: la prima partirà il 21 maggio e continuerà fino al 24 settembre; seguiranno quindi concerti dall’8 ottobre fino al 29 dicembre. Saranno coinvolte le scuole con degli appuntamenti pensati per i giovani, con fiabe e progetti musico-teatrali; ci saranno inoltre quattro Masterclass durante il periodo autunnale, mentre durante la fase estiva si terrà, tra gli altri, un concerto a ingresso gratuito del duo Nese-Mariano al Duomo di Termoli, per dare sempre più rilevanza alla cattedrale e al magnifico organo che possiede. Come artisti internazionali ci saranno Georgi Mundrov, pianista ungherese, il violinista Franco Mezzena, il chitarrista Claudio Piastra e uno dei più grandi ottavinisti al mondo, Nicola Mazzanti; da non dimenticare i gruppi come la Rome “small” Band e l’Orchestra di Fiati di Teramo, il trio Metamorphosi, e concerti dei vincitori di due concorsi internazionali, il Severino Gazzelloni e il Saverio Mercadante.

Di fondamentale importanza per la realizzazione dell’evento sono il nutrito gruppo di partner di associazioni locali, nazionali e internazionali e gli sponsor che sostengono la stagione.

Si parte dunque il 21 maggio con l’Ensemble “Benedetto Marcello”, gruppo specializzato nel repertorio del Seicento-Settecento italiano, formato da Gianfranco Lupidii e Luca Matani (violino), Giulio Ferretti (violoncello), Ettore Maria del Romano (clavicembalo), che incontra il virtuoso di mandolino Francesco Mammola. Il programma presentato unisce la particolarità del repertorio all’estrema fruibilità dettata proprio dall’immediatezza di questo strumento, il mandolino, distintosi nel corso dei secoli come punto di riferimento sonoro del repertorio popolare, per il quale scrissero anche numerosi compositori colti.

Abbonamenti e biglietti saranno disponibili al botteghino e su ciaotickets.com.