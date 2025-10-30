Zucche dell’altro mondo: evento culturale a Bojano il 1° novembre

Arte, spiritualità e tradizioni autunnali a Bojano: sabato 1° novembre l’evento “Zucche dell’altro mondo” celebra il visibile e l’invisibile

BOJANO – “Ogni caduta è un volo interrotto. A. Falso B. Vero C. Dipende da chi guarda”. C’è una risposta giusta? Lo sapremo sabato 01 novembre 2025, presso l’Open Space Veticara, con il non evento Filitalia Molise Noblesse dal titolo “Zucche dell’altro mondo”, in un’atmosfera conviviale, per avvicinarsi al confine evanescente tra il mondo visibile e quello invisibile, agli interrogativi esistenziali, al mistero della vita e della morte.

Creatività, racconti, convivialità, musica, giochi e divertimento, ma anche un pensiero a chi non c’è più, con un focus sugli italiani nel mondo, a coloro che, pur lontani, continuano a custodire nel cuore le loro radici e gli affetti più cari. Un omaggio sentito a chi mantiene viva la propria identità e il legame con la terra d’origine, anche oltre i confini nazionali, e ai pionieri che hanno lasciato gli affetti in Italia e cimiteri senza un fiore.

“Il confine tra pioggia e sole ha un nome. A. Sogno B. Illusione C. Passaggio”

Programma

L’evento si apre alle 16.00 per i più piccoli, adulti e bambini insieme per la realizzazione di ornamenti, la decorazione delle zucche (grandi e piccini potranno decorare la propria zucca tra originalità e fantasia), racconti e condivisioni, uno spazio aperto dedicato a storie, poesie e riflessioni, leggende autunnali, tradizioni legate alle zucche, curiosità sulla spiritualità e la trascendenza, il ponte che unisce due mondi, letteratura, canzoni, musica e performance.

Alle 19.00 la degustazione a tema, un momento conviviale con pietanze condivise: il risotto arancio preparato da Domenico Prioriello e tante altre delizie. Protagonista indiscussa? La zucca, in tutte le sue forme, i suoi sapori e i suoi colori. Un pomeriggio e una serata per lasciarsi travolgere dalle emozioni, usare la propria immaginazione e liberare la propria espressione.

Ospiti speciali la nota cantante lirica reduce dalla XIII edizione del Procida Film Festival, Alessandra Gioia insieme alla compositrice e pianista 13enne, Vittoria Vera Gioia. Con Mina Cappussi e Valentina Pisano nelle vesti di conduttrici, e poi Clara Monaco, Rafi, Gaia, Francesca, Chiara, Gianluca, Rosangela Tedeschi, Maria Ottaviano, Alessia Cioffi, Marco Monaco, Younas, Ionela, Emanuele, Kevin con il suo rap rivoluzionario, Wakas, Teresa.

Un evento a cura di Filitalia International, Molise Noblesse, Centro Studi Agorà, Umdi Un Mondo d’Italiani, Ippocrates, Casa Molise e Aitef in collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile, progetto “Central Special Guest 2”, che gestiranno il momento con i più piccoli per un pomeriggio di sano divertimento creativo.

“Finché ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo”.

“Da queste parole, del pittore olandese Vincent Van Gogh, – spiega Valentina Pisano – emerge l’incanto della stagione autunnale, che ci ha spinto a celebrare questa magia”

Il progetto Filitalia Molise Noblesse

Nasce con un gruppo di giovani, capitanati dalla giornalista Mina Cappussi, in risposta al doodle virale “Il Molise non esiste”, e intende: -costruire una immagine del Molise “La grande bellezza di una piccola regione” che sia appetibile all’esterno; – gettare le basi per una lettura consapevole, dall’interno, da parte degli stessi molisani, della “nobiltà” del Molise autentico; – costruire forme di promozione della Regione Molise, attraverso studio/ricerca/convegni/giornate studio/caffè letterari/cineforum/concerti/mostre d’arte aperti al pubblico e senza scopo di lucro, con un focus sugli intellettuali molisani emigrati anche attraverso la valorizzazione di personalità della storia regionale, nell’ottica della valorizzazione del territorio attraverso la nobiltà delle genti molisane; – rendere fruibili documenti d’archivio, digitalizzandoli e divulgandoli attraverso il portale, in grado di invogliare altri studiosi ad interessarsi della storia del Molise; – costruire una nuova identità del Molise, un brand, come si dice, puntando sulla comunità molisana all’estero come veicolo naturale di diffusione e divulgazione, attraverso una serie di iniziative volte a costruire una memoria collettiva nel senso dell’appartenenza e nel riscattare l’idea di emigrazione dalla sua genericità controversa e anonima, quella, per intenderci, della tanto abusata valigia di cartone legata con lo spago, per avviare un percorso selettivo di studi e ricerche destinate a far sì che l’emigrazione italiana nel mondo diventi suggestiva, indicando itinerari storici, letterari, filosofici, artistici alla scoperta del genio italiano e di ciò che, nello specifico, i molisani sono riusciti ad esportare oltre i confini regionali, contribuendo a costruire quell’immagine dell’Italia, Patria Universale della Cultura, della Bellezza, del Gusto e dell’Eleganza, che è alla base della fortuna economica del Made in Italy.