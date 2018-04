C5, Torneo delle Regioni 2018, 2° giornata: successo per il Molise

PERUGIA – Notevole la perfomance del Molise che porta a casa il secondo prezioso bottino che apre le porte verso ben più importanti traguardi.

JUNIORES – Nel Girone E partita tirata tra Molise e Friuli Venezia Giulia, la spuntano i primi, con grande stile, per 6 a 5. Seconda tripletta del Torneo delle Regioni 2018 per il calciatore dell’ASD Virtus Castelpagano Mattia Triglia, doppietta del calciatore del Saracena Futsal Marco Patavino e apoteosi finale grazie al sacco di Luca Colacrai dell’ASD Virtus Castelpagano. Obiettivo vittoria raggiunto per i dodici di Sanginario. 6 – 5 il risultato finale. Apertissimo il sipario Quarti di Finale per il futsal targato C.R. Molise. Conquista la prima vittoria la Puglia contro il CPA Bolzano con un notevole 7 a 2.

“Grande prestazione di gruppo contro una selezione degna di nota. La voglia di vincere ha prevalso su tutto il resto… Non era facile reagire sul cinque pari, dopo la rimonta del Friuli Venezia Giulia che ha recuperato le tre reti di svantaggio nella seconda frazione di gioco. I ragazzi sono stati bravi nei momenti più delicati della gara ad essere collaborativi e con la giusta tenacia hanno raggiunto una grande vittoria che dedichiamo a Matteo Triglia, autore della tripletta, che oggi compie diciotto anni”.

In programma il 24 aprile 2018 l’ultimo appuntamento del girone eliminatorio contro il C.R. Puglia in quel di Corciano. Porta spalancata per l’ingresso ai Quarti di Finale in un bellissimo percorso firmato C.R. Molise. Queste le parole di Mister Marco Sanginario al termine del bellissimo match per i dodici del Molise.

IL PROGRAMMA

CALENDARIO

Prima Fase (gironi)

22/04 – 1ª giornata

23/04 – 2ª giornata (diretta streaming: ore 12 Liguria-Abruzzo (All); ore 18 Basilicata-Piemonte (Jun)

24/04 – 3ª giornata (diretta streaming: ore 15 Puglia-Veneto (Fem); ore 18 Abruzzo-Lombardia (Jun)

25/4 giornata di riposo – visita ad Assisi

Seconda Fase

26/04 – quarti *due gare in diretta streaming

27/04 – semifinali *due gare in diretta streaming

28/04 – finali *tutte in diretta streaming

Orari: 9.00 giovanissimi; ore 12.00 allievi; ore 15.00 femminile; ore 18.00 juniores