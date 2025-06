1° Trofeo “Tonino Bussone” a Campobasso domenica 8 giugno

CAMPOBASSO – La Polisportiva Molise di Campobasso, con la collaborazione del Comitato Regionale Molisano della F.I.D.A.L. e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport della Regione Molise, dell’Amministrazione Provinciale e del Comune di Campobasso, indice ed organizza un Meeting Interregionale di Atletica Leggera su pista denominato 1° Trofeo “Tonino Bussone” 41° Memorial “Sergio De Castro” 14° Memorial “Fabio Coletta” – m. 1000 Cadetti riservato ad atleti delle categorie Esordienti m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e ed Assoluti M e F.

La manifestazione si svolgerà Domenica 08 Giugno 2025 a Campobasso presso il Campo Scuola “N. Palladino” (piste e pedane in tartan e cronometraggio elettronico).

1. NORME DI PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno in corso, con un numero illimitato di atleti. Ogni atleta potrà prendere parte a due gare. Gli atleti che partecipano ad una gara superiore o uguale ai m. 1000 posso prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un’altra gara con esclusione delle gare superiori ai m. 400.

N.B. NORME PER GLI ESORDIENTI – Gli atleti della categoria Esordienti potranno prendere parte a due gare individuali. Le Società con atleti iscritti nella categoria Esordienti si impegnano a mettere a disposizione degli organizzatori uno o più Istruttori per aiutare nella gestione delle gare di detta categoria. Si prega pertanto di segnalare preventivamente, anche via mail (cb006@fidal.it), il nominativo al quale gli organizzatori dovranno fare riferimento. Tutte le gare di corsa si disputeranno in serie.

La prima serie sarà quella con gli accrediti migliori e così via a seguire. Per i concorsi delle cat. A/J/P/S – M/F sono previste fasi eliminatorie e finali. Nelle gare dei lanci gli attrezzi saranno quelli della categoria di appartenenza. Per quanto non previsto nel presente regolamento, sono applicate le norme pubblicate sul sito www.fidal.it – Norme & Regolamenti attività 2025.

2. PROGRAMMA TECNICO

Gare fuori programma

Cat. Esordienti M/F 10 (Eso A) mt. 50hs (h 0,50) – mt. 400 – Vortex – Lungo

Cat. Esordienti M/F 5 e 8 (Eso B e C) mt. 50 – Vortex

Gare valide per l’assegnazione del 1° Trofeo “Tonino Bussone” – “41° Memorial “Sergio De Castro”

Cat. Ragazzi/Ragazze mt. 60hs – mt. 60 – mt 500 – Marcia 2 km – Peso – Giavellotto (g. 400)

Cat. Cadetti/Cadette mt. 80 – mt 100hs/80hs – mt. 300hs – mt. 1000 – Lungo – Triplo – Peso

– Disco – Giavellotto – Marcia 3 km

Cat. A-J-P-S M/F mt. 100 – mt. 400 – mt. 400hs (0,91/0,76) – mt. 3000 – Lungo –

Triplo – Peso – Disco – Giavellotto

3. ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando la procedura on-line dal sito www.fidal.it entro le ore 24,00 di Venerdì 06/06/2025.

Per informazioni contattare il sig. Roberto Di Giacomo 335.7562638

Quote d’iscrizione:

€ 1,00 per ogni atleta della cat. Esordienti

€ 3,00 per ogni gara delle altre categorie.

4. NORME DI CLASSIFICA

Ai fini della classifica di Società saranno presi in considerazione i migliori 10 risultati per ogni Società in base alle vigenti tabelle federali. Verranno classificate prima le Società che hanno ottenuto 10 punteggi, a seguire quelle con 9 e così di seguito. Il 1° Trofeo “Tonino Bussone“ 41° Memorial “Sergio De Castro” sarà assegnato alla Società che avrà ottenuto il maggior punteggio scaturito dalla sommatoria dei punteggi realizzati dai propri atleti.

Resta esclusa dalla classifica la Società organizzatrice.

5. PREMIAZIONI SOCIETA’

– Trofeo alla Società prima classificata al Memorial.

– Coppe alla seconda e terza Società classificata.

6. PREMIAZIONI ATLETI

– Medaglie ai primi tre atleti classificati per ogni gara. Per le cat. A/J/P/S M e F la classifica è unica ad esclusione delle gare dei Lanci in cui gli atleti verranno premiati per categoria.

– Una targa al miglior risultato tecnico della manifestazione sia in campo maschile che femminile.

– Al vincitore dei mt. 1000 cadetti sarà assegnato il premio speciale «Memorial Fabio Coletta».

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della FIDAL e quelle del R.T.I. del G.G.G.

7. PRIVACY

Tutti gli atleti con l’atto dell’iscrizione accettano il presente regolamento e concedono all’Organizzatore, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto di utilizzare foto filmati etc. ripresi prima durante e dopo la manifestazione, per fini promozionali/pubblicitari ed autorizzano l’A.S.D. Polisportiva Molise al trattamento dei dati personali in conformità al D.L. n. 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni.

PROGRAMMA ORARIO

ORARIO CORSE SALTI LANCI

9:00 RITROVO GARE DELLA MATTINA e Riunione Tecnica Esordienti

9:30 m. 3000 Ass F Vortex Eso 5/8/10 – M/F

Peso Ri/Re

9:50 m. 3000 Ass M

10:20 m. 50hs Eso 10 M/F

10:30 m. 60 hs Re

10:40 m. 60 hs Ri

10:50 m. 50 Eso 5/8 – M/F Lungo Eso 10 – M/F Giavellotto Ri/Re

11:10 m. 60 Re

11:20 m. 60 Ri

11:30 m. 400 Eso 10 – M/F

11:45 Marcia Re 2 km

12:00 Marcia Ri 2 km

12:20 m. 500 Re

12:30 m. 500 Ri

15:00 RITROVO GARE DEL POMERIGGIO

15:30 m. 80hs Ce Triplo Ass M/F e Ci/Ce Peso Ass M/F e Ci/Ce

15:40 m. 100hs Ci

15:50 m. 80 Ce

16:00 m. 80 Ci

16:20 m. 100 Ass F Disco Ass M/F e Ci/Ce

16:30 m. 100 Ass M

16:50 m. 300hs Ce

16:55 m. 300hs Ci Lungo Ass M/E e Ci/Ce

17:00 m. 400hs Ass F (0,76)

17:10 m. 400hs Ass M (0,91)

17:20 m. 400 Ass F Giavellotto Ass M/F e Ci/Ce

17:30 m. 400 Ass M

17:40 Marcia Ce 3 km

18:00 Marcia Ci 3 km

18:30 m. 1000 Ce

18:40 m. 1000 Ci

19,00 PREMIAZIONI SOCIETA’

N.B. Il presente programma orario è indicativo e potrà subire variazioni per esigenze organizzative. Le gare di Salti e Lanci verranno disputate “a seguire”.