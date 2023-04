59° Torneo delle Regioni C5, i giovanissimi del Molise ai quarti di finale

Ultima giornata di gare che si chiude con un’altra bellissima vittoria dell’Under 15. 3-1 per il Molise il risultato finale contro la Toscana

VERONA – Terza giornata di gare, la seconda per il Molise, che ha riposato il 2 aprile 2023, nella cornice della Tensostruttura del Centro Sportivo CONI di Verona, per la selezione futsal U15, allenata da Mister Marsella. Tanta emozione e adrenalina in una giornata fondamentale per l’accesso ai Quarti di Finale. Tassativa la vittoria per continuare a sognare con il TdR 2023.

Primissimi minuti di lancette con la Toscana che si fa insidiosa in area, ma il Molise di Marsella risponde bene alle incursioni azzurre, grazie alla prontezza del portiere dell’Arcadia Cesare. Prova il tiro la Toscana con Fusi al 4’, ma il lancio scaraventa il pallone oltre lo specchio. Partita tattica ed equilibrata con le due formazioni attente a non sbagliare. Ci prova pivot El Hamzaoui della Chaminade al 6’, ma la sfera troppo debole finisce senza problemi tra le mani del toscano Toracchi. Buone le incursioni in avanti di Foligno e Zappone, ma non servono a pescare impreparata la retroguardia toscana. Al 7’ del secondo tempo, il Molise coglie l’attimo; dopo una rilevante trama di gioco, risponde in prontezza El Hamzaoui, che con abilità e scaltrezza, dirige la sfera quasi rasoterra alla sinistra dell’estremo difensore che cede al vantaggio dell’1-0 della determinata formazione U15 molisana. Continua il Molise a crederci sempre con il talento di Hamzaoui, in riposta, però, c’è la deviazione del portiere avversario. Contrattacca la Toscana all’11’ con Fei, ma i suoi due tentativi beccano il palo e il talento del portiere molisano Cesare che ferma l’azione pericolosa senza problemi. Il Molise non si ferma e il gol della sicurezza del 2-0 arriva al 10’ con il pivot Traino che riceve, al termine di un’avvincente trama di gioco, si gira prontamente e colpisce nel sacco vicino al palo sinistro dell’incredulo portier Bianconi. Ci prova invano la Toscana al 13’ a conquistare il punto con capitan Fei, che non coglie il centro; risponde il al 14’ Traino ma la difesa Toscana blocca l’azione, chiudendo così la prima parte del match con il vantaggio di 2-0 per la formazione di Mister Marsella.

Terzo Gol, voluto terzo gol ottenuto che arriva al primissimo minuto di riapertura del match, con il brillante El Hamzaoui che in prontezza pesca una bellissima sfera da Zappone, dirigendola con astuzia rasoterra alla destra dell’estremo difensore, che non riesce ad arrestare e chiudere il bel gioco del pivot della Chaminade che concretizza la sua seconda rete. Si sveglia dal torpore del primo tempo la Toscana con Leanza che, al 7’ concretizza il primo punto, approfittando di una lieve disattenzione sul contrasto della retroguardia per accorciare le distanze. Risponde all’8’ pivot Traino, ma il suo piazzato non spaventa il toscano portier Bianconi. Cerca di rendersi ancora più prevaricante il Molise al 10’, con capitan Zappone in risposta la centrale Poletta Serena, che blocca sul nascere l’idea d’attacco del centrale della Chaminade. Ci prova a recuperare la Toscana al 14’ anche con la carta del portiere di movimento, ma risponde in prontezza il neoentrato portier Scarpitti. L’offensiva sul finale della Toscana non è sufficiente a recuperare il match scritto benissimo da un Molise che con talento, tattica e passione vince contro la Toscana, 3-1, realizzando così la grande impresa della qualificazione ai Quarti di Finale in programma il 5 aprile 2023.

DICHIARAZIONE FINE PARTITA DEL SELEZIONATORE U15 MOLISE – MISTER MARSELLA

“Immensa soddisfazione, questi ragazzi sono davvero fantastici. Girone chiuso a punteggio pieno, credo che ogni parola sia superflua. Oggi tutti i dodici sono scesi in campo e anche chi non aveva giocato la prima partita si è saputo distinguere per dedizione e cattiveria agonistica. Il collettivo sta facendo la differenza, ora il cammino è in salita, ma noi ci giochiamo le nostre carte”.

Tabellino

Molise: Scarpitti, Cordone, Guerrizio, Doria, Giuditta, Foligno, Marsella, Zappone (K), Alvarez, El Hamzaoui, Traino, Cesare. All. Massimiliano Marsella

Toscana: Torracchi, Picone, Roda, Mengoni, Fei (K), Leanza, Basignano, Poletta, Bianco, Fusi, Neri, Bianconi. All. Massimo Zudetich

Arbitro: sig. Tiozzo Davide sez. di Chioggia

Cronometrista: sig. Tagliapietra Filippo sez. di Venezia

Reti: M El Hamzaoui (7’ pt) M Traino (10’pt ) M Hamzaoui M (1’st), T Leanza (7’ st)

Note: 60 presenze sugli spalti del Palasport di Pescantina