A Campobasso un ciclo di masterclass con i più grandi nomi dello showbiz e della cultura italiana

CAMPOBASSO – Youth Hub Campobasso rappresenta un innovativo progetto di comunità volto a contrastare le povertà relazionale, occupazionale ed economica tra studenti, giovani disoccupati e NEET (Not in Education, Employment, or Training). L’iniziativa, presentata questa mattina nel Palazzo San Giorgio a Campobasso, finanziata dall’ANCI (Associazione Italiana Comuni Italiani) e promossa dal Comune di Campobasso, è stata ideata da ARES Sociale e realizzata in sinergia con le imprese sociali Sicurform Italia Group e Borghi Artistici, durerà 15 mesi, durante i quali professionisti ed esperti lavoreranno con e per il territorio, realizzando attività di orientamento professionale e formativo; supporto alla ricerca attiva del lavoro (curriculum, video curriculum), con uno sportello fisico e uno digitale; affiancamento alle imprese, per attivare misure e agevolazioni per favorire l’occupazione dei giovani; PCTO e laboratori nelle scuole; supporto a creativi e giovani speranzosi di lavorare nel campo delle arti e dello spettacolo; creazione di una Banca del Tempo, per consulenze gratuite; attivazione di tirocini e di occasioni di formazione in altre regioni italiane.

In quest’ambito si terrà un ciclo di masterclass gratuite a Campobasso, negli spazi rinnovati del Centro Culturale ex Onmi (Sala Alphaville), coordinati da MASSIMO POGGINI, giornalista e scrittore (direttore di Spettakolo.it), e Teresa Mariano, manager artistico e produttrice culturale di Borghi Artistici. Queste masterclass (aperte anche ad un numero chiuso di uditori) rappresentano un’occasione unica e di valore (data la modalità gratuita della partecipazione) per i giovani interessati al mondo delle arti e della cultura per acquisire competenze fondamentali sulla promozione e visibilità dei propri progetti, stimolando la nascita di nuove imprese culturali nel Molise.

Il programma di incontri dal titolo “YOUTH HUB TRA PALCO E REALTÀ”, prenderà il via il 24 giugno con un calendario ricco di nomi illustri del panorama culturale e artistico italiano. Ma YOUTH HUB prevede anche il “JOB DAY”, in programma il 2 luglio 2025 a partire dalle ore 10.00 presso il CTE di c.da Selvapiana a Campobasso. L’evento è concepito come una giornata interamente dedicata a colloqui, workshop e opportunità, riunendo domanda e offerta in un unico appuntamento. Le aziende che desiderano partecipare e incontrare nuovi talenti possono prenotare il proprio spazio gratuitamente, contattando il numero 0874493750 o scrivendo a info@sicurform.net. Per i giovani in cerca di un’opportunità, sarà possibile inquadrare un QR code sulla locandina per prenotare direttamente il proprio colloquio. Il “JOB DAY” si configura come un “NEXT STEP!” concreto per il futuro professionale del territorio.

LUNEDÌ 24 GIUGNO (ore 16,00 – 20,00)

“LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DI UN PROGETTO ARTISTICO-CULTURALE”

Questa sessione vedrà la partecipazione dell’AGIMP (Associazione Giornalisti e Critici Italiani di Musica Popolare Contemporanea). Tra i relatori spicca ALEX PIERRO, Presidente AGIMP e figura di spicco nel panorama della musica italiana, che porterà la sua vasta esperienza nel settore. Con lui, DANIELE MIGNARDI, docente del Master in Comunicazione ed eventi nello spettacolo presso la Luiss, offrirà una prospettiva accademica e strategica. Saranno presenti anche GIANMARCO AIMI, giornalista e caporedattore di Mowmag, inviato di Rolling Stone Italia e collaboratore di prestigiose testate come Repubblica e Il Fatto Quotidiano, per approfondire le dinamiche del giornalismo culturale, e ALESSIO VITALE, designer e pubblicitario, che condividerà le sue competenze sulla costruzione dell’immagine e della promozione visiva. Infine, MAURIZIO ORIUNNO, giornalista e direttore artistico di Sonika Poietika, offrirà una visione sulla direzione artistica e la curatela di eventi in Molise.

MARTEDÌ 25 GIUGNO:

“L’IMPRESA CULTURALE – PRODUZIONI E FORMAZIONE”

In partnership con SLOW MUSIC, questa masterclass vedrà la prestigiosa partecipazione di CLAUDIO TROTTA, fondatore di Barley Arts, una delle più importanti società di organizzazione di concerti e spettacoli dal vivo in Italia. Trotta è anche co-fondatore di Yourope (Associazione dei principali Festival Musicali Europei) e Assomusica (Associazione dei promoter e produttori di concerti italiani), portando una visione unica sul business dell’intrattenimento dal vivo. Sarà affiancato da ROBERTO GROSSI, manager culturale, docente di music business nella prestigiosa St. Louis College of Music a Roma e direttore scientifico de L’Atlante delle Imprese Culturali e Creative in Italia 2023, edito da Treccani, nonché fondatore ed ex presidente di Federculture, che offrirà una panoramica approfondita sul management culturale. Saranno presenti anche RANIERO PIZZA, CEO del Monk Club di Roma, che condividerà le sue competenze nella gestione di spazi culturali e di eventi e DIEGO FLORIO, attore e docente in recitazione di A.C.T. (Arti Cinema Teatro) di Campobasso, per un contributo sulle dinamiche performative.

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO

“LA PROGETTUALITÀ, L’ORGANIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI UN EVENTO – OPERA CULTURALE”

Questa masterclass avrà come docenti speciali ILARIA PILAR PATASSINI, cantante, autrice e docente di Officina Pasolini a Roma, che porterà la sua esperienza artistica e didattica. Con lei, CESARE VERONICO, coordinatore di Puglia Sounds-Medimex e docente con la 24ore Business School dal 2023, che illustrerà le strategie di progettazione e sviluppo musicale. Interverranno inoltre SERGIO ZINNA, che dal 2001 cura la direzione artistica del Centro Zo di Catania, portando la sua esperienza nell’organizzazione di centinaia di eventi multidisciplinari ed EVA SABELLI, attrice (Teatro del Loto) e voce della Riserva Moac, che offrirà una prospettiva pratica sull’organizzazione di spettacoli.

LUNEDÌ 30 GIUGNO

“LE PRODUZIONI ARTISTICHE E LE OPERE SOCIO – CULTURALI NEI TERRITORI (ARTE- TERRITORI – COMUNITÀ)”

L’ultimo appuntamento sarà arricchito dalla partecipazione straordinaria di TERESA DE SIO, una delle voci più amate della musica partenopea, che condividerà la sua esperienza artistica e il suo legame con il territorio. Sarà presente anche LUCA ZANNOTTI, manager culturale di Musiche Metropolitane, l’agenzia dietro la rinascita del fenomeno CCCP – Fedeli alla linea, per esplorare le dinamiche delle produzioni musicali innovative. Contribuiranno al dibattito FERRUCCIO SPINETTI, artista e produttore culturale, contrabbassista della Piccola Orchestra Avion Travel (con cui ha vinto Sanremo nel 2000) e del duo Musica Nuda, nonché direttore artistico del Premio Bianca D’Aponte, che offrirà una visione a 360 gradi del mondo della produzione artistica, e ALESSIO BONOMO, artista e autore con Sugar Music, conosciuto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, la collaborazione con Bob Dylan per la co-firma di un brano e la scrittura di testi per artisti come Andrea Bocelli, oltre ad aver vinto il Nastro d’Argento per la miglior canzone originale. Bonomo porterà la sua esperienza nell’intersezione tra musica, scrittura e impatto sociale. Chiuderà la masterclass GIANCLAUDIO PIEDIMONTE, presidente della storica Scuola di Musica Thelonious Monk di Campobasso.

YOUTH HUB CAMPOBASSO non è solo un progetto di formazione, ma un vero e proprio volano per lo sviluppo del territorio e delle sue giovani generazioni. L’opportunità di confrontarsi e interagire con professionisti di tale calibro rappresenta un valore aggiunto inestimabile per chiunque desideri intraprendere una carriera nel settore culturale e artistico, fornendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mondo del lavoro e creare nuove opportunità nel mondo delle imprese culturali molisane.