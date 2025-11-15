A febbraio 2026 attivo il numero unico di emergenza 112 in Molise

CAMPOBASSO – La Regione Molise ha approvato il protocollo d’intesa con i Ministero dell’Interno per l’attuazione del numero unico europeo di emergenza 112 secondo il modello di centrale unica di risposta, servizio che dovrà essere implementato sul territorio regionale con ‘disaster recovery’ che verrà assicurato dalla Regione Lazio.
Secondo quanto stabilito nel documento, la Regione Molise si impegna ad avviare l’operatività del servizio “entro il mese di febbraio 2026 attraverso la richiesta di opportuno reinstradamento delle chiamate, dirette alle numerazioni di emergenza, generate sui distretti telefonici appartenenti al territorio regionale”.