A Termoli torna la Bandiera Blu, niente da fare per Petacciato e Montenero di Bisaccia

TERMOLI – A Termoli, dopo 6 anni, torna la Bandiera Blu, mentre non c’è niente da fare per Petacciato e Montenero di Bisaccia. In Molise, di fatto, sono soltanto due le località che conquistano l’ambito riconoscimento della Fee: oltre alla succitata Termoli, infatti, c’è Campomarino. Da segnalare anche la Bandiera Blu alle vicine Isole Tremiti.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, anno europeo dell’ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 Paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’Onu: Unep (programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e Unwto (organizzazione mondiale del turismo) con cui la Fee (foundation for environmental education) ha sottoscritto un protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’Unesco come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale. La consegna ufficiale dei riconoscimenti, alla quale sono stati invitati i sindaci di città e paesi interessati, è avvenuta nella sede del Cnr a Roma nella mattinata odierna.