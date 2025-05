Studenti dell’Alfano-Perrotta alla scoperta del rafting sul Volturno

COLLI AL VOLTURNO – Lunedì 27 aprile, gli studenti del Liceo Sportivo dell’IISS Alfano Perrotta hanno partecipato a un’emozionante giornata di rafting presso Colli al Volturno, in collaborazione con l’associazione Rafting Molise.

L’iniziativa rientra nel progetto di ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto, volto a far conoscere agli studenti discipline sportive alternative e a promuovere un contatto diretto con l’ambiente naturale della regione.

Accompagnati dal prof. Roberto Di Bucci, coordinatore del dipartimento di scienze motorie, dal prof. Andrea Putzu e dalla prof.ssa Marilinda Spaziano, i ragazzi hanno affrontato con entusiasmo le rapide del fiume Volturno, mettendo alla prova coraggio, spirito di squadra e capacità di adattamento in un contesto naturalistico di grande suggestione.

“È stata un’esperienza formativa straordinaria”, ha commentato uno degli studenti partecipanti. “Abbiamo imparato non solo le tecniche base del rafting, ma anche l’importanza della collaborazione e della fiducia reciproca per superare gli ostacoli”.

Gli istruttori dell’associazione Rafting Molise hanno fornito ai ragazzi una preparazione teorica iniziale sui comportamenti da tenere in acqua e sulle tecniche di pagaiata, per poi accompagnarli in un percorso di circa 5 km lungo il fiume. L’attività si è svolta nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, con tutti i partecipanti dotati di caschetto, giubbotto salvagente e abbigliamento tecnico adeguato.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale durante il quale studenti e docenti si sono confrontati sull’esperienza vissuta e hanno programmato altre attività outdoor da svolgere nel territorio molisano, così ricco di opportunità per la pratica di sport a contatto con la natura.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione delle risorse naturalistiche e sportive locali, che vede l’IISS Alfano Perrotta sempre più proiettato verso una formazione completa e multidisciplinare dei propri studenti.