Il 9 e 10 agosto 2025 torna “A Tutta Birra” a Fossalto (CB): birre selezionate, piatti tipici e concerti live al Ristorante Valfiorita. Scopri il programma completo

FOSSALTO – Il Molise si prepara a stappare l’estate con uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della birra e della buona musica: A Tutta Birra, in programma il 9 e 10 agosto 2025 presso il Ristorante Valfiorita, in contrada Ponte Ravalle a Fossalto.

L’evento, ormai diventato una tradizione locale, promette due serate all’insegna del gusto e del divertimento, con una selezione di birre tedesche e artigianali, piatti sfiziosi e concerti dal vivo. Il format è semplice ma vincente: birra di qualità, gastronomia creativa e musica coinvolgente, il tutto in un’atmosfera festosa e accogliente.

Tra le birre proposte spiccano nomi come HB Original, HB Weisse, Spaten Hell e Lowenbrau Hell, servite anche “a caduta” per gli intenditori. Il menù gastronomico è altrettanto ricco: dallo “Stinco A Tutta Birra” al “Polletto Sbronzo”, passando per panini e stuzzicherie pensate per accompagnare ogni sorso.

La musica sarà protagonista con due band molisane: Phoenix, con il loro repertorio pop rock, e Civico 7, pronti a far ballare il pubblico nella seconda serata. E per chi teme il maltempo, nessun problema: l’evento si svolgerà anche in caso di pioggia, grazie all’area coperta predisposta.

Un dettaglio che fa la differenza: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza, confermando lo spirito solidale che anima la manifestazione.

Programma:

Sabato 9 Agosto – dalle ore 20:00

Birra: HB Party Birra a Caduta, con la novità della 10ª edizione: Italian Pilsner

Stand gastronomici: Polletto Sbronzo, Stinco A Tutta Birra, panini vari e stuzzicheria

Musica live: FOLL

Domenica 10 Agosto – dalle ore 11:00 fino a tarda sera

Birra: HB Party Birra a Caduta, con la novità della 10ª edizione: Italian Pilsner

Stand gastronomici: Tagliere Bavarese, Stinco A Tutta Birra, Polletto Sbronzo, panini vari e stuzzicheria

Musica live: Tradizioni Amiche

Evento speciale alle ore 15:00: “Birra Senza Frontiere” – giochi a squadre, divertimento assicurato e tanta birra

Musica live: Peak

Info e prenotazioni tavoli:

Roberto: 339 1739536

Daniele: 328 0328998

Email: atuttabirra_2012@libero.it

L’evento si terrà anche in caso di maltempo grazie all’area coperta.