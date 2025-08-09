Il 9 e 10 agosto 2025 torna “A Tutta Birra” a Fossalto (CB): birre selezionate, piatti tipici e concerti live al Ristorante Valfiorita. Scopri il programma completo
FOSSALTO – Il Molise si prepara a stappare l’estate con uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della birra e della buona musica: A Tutta Birra, in programma il 9 e 10 agosto 2025 presso il Ristorante Valfiorita, in contrada Ponte Ravalle a Fossalto.
L’evento, ormai diventato una tradizione locale, promette due serate all’insegna del gusto e del divertimento, con una selezione di birre tedesche e artigianali, piatti sfiziosi e concerti dal vivo. Il format è semplice ma vincente: birra di qualità, gastronomia creativa e musica coinvolgente, il tutto in un’atmosfera festosa e accogliente.
Tra le birre proposte spiccano nomi come HB Original, HB Weisse, Spaten Hell e Lowenbrau Hell, servite anche “a caduta” per gli intenditori. Il menù gastronomico è altrettanto ricco: dallo “Stinco A Tutta Birra” al “Polletto Sbronzo”, passando per panini e stuzzicherie pensate per accompagnare ogni sorso.
La musica sarà protagonista con due band molisane: Phoenix, con il loro repertorio pop rock, e Civico 7, pronti a far ballare il pubblico nella seconda serata. E per chi teme il maltempo, nessun problema: l’evento si svolgerà anche in caso di pioggia, grazie all’area coperta predisposta.
Un dettaglio che fa la differenza: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza, confermando lo spirito solidale che anima la manifestazione.
Programma:
Sabato 9 Agosto – dalle ore 20:00
- Birra: HB Party Birra a Caduta, con la novità della 10ª edizione: Italian Pilsner
- Stand gastronomici: Polletto Sbronzo, Stinco A Tutta Birra, panini vari e stuzzicheria
- Musica live: FOLL
Domenica 10 Agosto – dalle ore 11:00 fino a tarda sera
- Birra: HB Party Birra a Caduta, con la novità della 10ª edizione: Italian Pilsner
- Stand gastronomici: Tagliere Bavarese, Stinco A Tutta Birra, Polletto Sbronzo, panini vari e stuzzicheria
- Musica live: Tradizioni Amiche
- Evento speciale alle ore 15:00: “Birra Senza Frontiere” – giochi a squadre, divertimento assicurato e tanta birra
- Musica live: Peak
Info e prenotazioni tavoli:
- Roberto: 339 1739536
- Daniele: 328 0328998
- Email: atuttabirra_2012@libero.it
L’evento si terrà anche in caso di maltempo grazie all’area coperta.