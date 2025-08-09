Matese Volks Camp, Molise Cinema a Casacalenda, Ennio Morricone & I Tre Tenori a Termoli, Civi D’Art a Civitanova del Sannio

REGIONE – Per la giornata di sabato 8 agosto Molisenews24.it ricorda alcuni appuntamenti. Nell’estate molisana 2025, il Matese Volks Camp anima fino al 10 agosto con spirito libero e comunità. La Rassegna Internazionale “Incontri” approda a San Giuliano, mentre Fantinia celebra la Festa del Bosco con artisti di strada. A Pietrabbondante, Plauto rivive nel Teatro del Santuario Italico. Casacalenda ospita Molise Cinema, Pietracatella si accende con “Vivi in vita”, e Civitanova del Sannio esplode con Civi D’Art. Fossalto brinda con “A tutta birra”, Longano celebra la trippa, Montemitro sogna sotto le stelle. A Termoli, Ennio Morricone risuona con I Tre Tenori, e Vastogirardi festeggia con porchetta e birra

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI EVENTI DEL 9 AGOSTO

Matese Volks Camp 2025 (fino al 10 agosto).

La Rassegna Internazionale “Incontri” 2025 fa tappa a San Giuliano.

Festa del bosco di Fantinia – festival di artisti di strada Campomarino.

Alle ore 18:30, il Teatro del Santuario Italico di Pietrabbondante ospita “i Menecmi di Plauto”

Molise Cinema 2025 a Casacalenda.

Vivi in vita: magia e festa a Pietracatella.

Civi D’Art – percorso enogastronomico, artisti di strada, live music e spettacoli a Civitanova del Sannio.

A tutta birra a Fossalto.

Sagra della trippa a Longano

Serata sotto le stelle a Montemitro.

Ennio Morricone & I Tre Tenori con l’Orchestra di Fiati APULIA al Teatro Verde di Termoli.

Porchetta e Birra in Piazza Umberto a Vastogirardi.

10 agosto

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

Termoli Moda 2025: sfilate e spettacolo in Piazza Monumento.

10 agosto

Alle 10 a Campitello Matese un convegno sul Parco Nazionale del Matese.

Sagra della capra a Montefalcone del Sannio.

La notte di San Lorenzo a Campodipietra.

Serata danzante e fuochi pirotecnici a Guasto (Castelpetroso).

Concerto classico per mandolino e pianoforte alla Chiesa San Silvestro Papa a Civitanova del Sannio.

Cena in bianco sotto le stelle a Duronia Località San Tommaso.

Festa dell’emigrante a Guardialfiera.

Stranezze gastronomiche alla Villa Comunale di Pescolanciano.

Sagra dei cavatelli a Pietracatella.

Pizzelle e Tarantellea Roccasicura.

Briganti sotto le stelle a Roccamandolfi.

Stelle, Santi e Taranta in C.da Sant’Elena a San Giuliano di Puglia.

Notte dei desideri a Sepino.

11 agosto

Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.

12 agosto

Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.

13 agosto

Festival del Folklore a Pietracatella.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.