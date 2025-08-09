Matese Volks Camp, Molise Cinema a Casacalenda, Ennio Morricone & I Tre Tenori a Termoli, Civi D’Art a Civitanova del Sannio
REGIONE – Per la giornata di sabato 8 agosto Molisenews24.it ricorda alcuni appuntamenti. Nell’estate molisana 2025, il Matese Volks Camp anima fino al 10 agosto con spirito libero e comunità. La Rassegna Internazionale “Incontri” approda a San Giuliano, mentre Fantinia celebra la Festa del Bosco con artisti di strada. A Pietrabbondante, Plauto rivive nel Teatro del Santuario Italico. Casacalenda ospita Molise Cinema, Pietracatella si accende con “Vivi in vita”, e Civitanova del Sannio esplode con Civi D’Art. Fossalto brinda con “A tutta birra”, Longano celebra la trippa, Montemitro sogna sotto le stelle. A Termoli, Ennio Morricone risuona con I Tre Tenori, e Vastogirardi festeggia con porchetta e birra
MOSTRE
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI EVENTI DEL 9 AGOSTO
Matese Volks Camp 2025 (fino al 10 agosto).
La Rassegna Internazionale “Incontri” 2025 fa tappa a San Giuliano.
Festa del bosco di Fantinia – festival di artisti di strada Campomarino.
Alle ore 18:30, il Teatro del Santuario Italico di Pietrabbondante ospita “i Menecmi di Plauto”
Molise Cinema 2025 a Casacalenda.
Vivi in vita: magia e festa a Pietracatella.
Civi D’Art – percorso enogastronomico, artisti di strada, live music e spettacoli a Civitanova del Sannio.
A tutta birra a Fossalto.
Sagra della trippa a Longano
Serata sotto le stelle a Montemitro.
Ennio Morricone & I Tre Tenori con l’Orchestra di Fiati APULIA al Teatro Verde di Termoli.
Porchetta e Birra in Piazza Umberto a Vastogirardi.
10 agosto
Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.
Termoli Moda 2025: sfilate e spettacolo in Piazza Monumento.
10 agosto
Alle 10 a Campitello Matese un convegno sul Parco Nazionale del Matese.
Sagra della capra a Montefalcone del Sannio.
La notte di San Lorenzo a Campodipietra.
Serata danzante e fuochi pirotecnici a Guasto (Castelpetroso).
Concerto classico per mandolino e pianoforte alla Chiesa San Silvestro Papa a Civitanova del Sannio.
Cena in bianco sotto le stelle a Duronia Località San Tommaso.
A tutta birra a Fossalto.
Festa dell’emigrante a Guardialfiera.
Stranezze gastronomiche alla Villa Comunale di Pescolanciano.
Sagra dei cavatelli a Pietracatella.
Pizzelle e Tarantellea Roccasicura.
Briganti sotto le stelle a Roccamandolfi.
Stelle, Santi e Taranta in C.da Sant’Elena a San Giuliano di Puglia.
Notte dei desideri a Sepino.
11 agosto
Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.
12 agosto
Notti Angioine: megia medievale a Colletorto.
13 agosto
Festival del Folklore a Pietracatella.
16 agosto
Fabri Fibra in concerto a Termoli.
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.