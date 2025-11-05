“A Vele Spiegate”: nuovi sportelli antiviolenza in Molise

Liberaluna ETS lancia “A Vele Spiegate” con ActionAid: nuovi sportelli antiviolenza a Venafro, Larino, Cercepiccola e Bojano per rafforzare la rete di supporto in Molise

CAMPOBASSO – In Molise prende il via “A Vele Spiegate”, il nuovo progetto promosso da Liberaluna ETS con il sostegno di ActionAid Italia, nell’ambito del bando europeo NORA. L’iniziativa mira a rafforzare la rete territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, con un’attenzione particolare alle aree più periferiche della regione.

Con l’obiettivo di rendere più accessibili e tempestivi i percorsi di fuoriuscita dalla violenza, “A Vele Spiegate” prevede l’apertura di nuovi Sportelli Antiviolenza di prossimità nei comuni di Venafro, Larino, Cercepiccola e Bojano, come estensione dei Centri Antiviolenza Liberaluna. Ogni sportello sarà attivo una volta a settimana per 11 mesi e gestito dalla dott.ssa Ludovica Felice, assistente sociale già operativa presso il CAV Liberaluna.

I servizi offerti includono accoglienza, ascolto, supporto psicologico, consulenza legale, orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa, con un approccio basato sull’empowerment femminile e sull’ascolto attivo. Il progetto si integra con le azioni di coprogettazione della Regione Molise e coinvolge i coordinatori d’ambito e le amministrazioni comunali.

Già da ottobre è partita la formazione dedicata alle assistenti sociali degli Ambiti Territoriali, condotta dall’équipe Liberaluna, attiva da oltre undici anni nel sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

La responsabile del progetto, Maria Grazia La Selva, ha sottolineato l’importanza di portare i servizi “quanto più vicino possibile alle donne”, mentre l’intera iniziativa si propone di rafforzare la rete regionale antiviolenza e costruire comunità più consapevoli e solidali.