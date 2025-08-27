“A Volte Ritornano e Stunk al Castello Monforte” giovedì 28 agosto

CAMPOBASSO – Il collettivo culturale A Volte Ritornano, attivo da oltre sette anni nella promozione di eventi musicali e culturali sul territorio molisano, è lieto di annunciare un appuntamento speciale di fine estate: “A Volte Ritornano e Stunk al Castello Monforte”, che si terrà giovedì 28 agosto presso il Piazzale del Castello Monforte, uno dei luoghi più rappresentativi e suggestivi della città. Gli eventi che il collettivo ha pensato per l’estate 2025 hanno in comune la volontà di rivitalizzare i luoghi sociali della città cercando, attraverso la musica, di ripopolare gli spazi del centro storico rinnovandone l’attrattività riscoprendo il loro fascino.

L’evento proposto come appuntamento finale dell’estate targata “A Volte Ritornano” all’interno del “Cb Summer Festival” nasce dal desiderio di coniugare la spettacolare vista del Castello con un’esperienza musicale unica, trasformando uno spazio simbolo del capoluogo in un palcoscenico per sonorità innovative ed emozioni condivise. Campobasso, e la nostra regione, vivono ancheattraverso gli artisti che si esibiranno, dai live ai djset, chiudendo il cerchio della riscoperta di luoghi e talenti del nostro Molise. Gli eventi che il collettivo ha pensato per l’estate 2025 difatti hanno in comune la volontà di rivitalizzare i luoghi sociali della città cercando, attraverso la musica locale di ripopolare gli spazi del centro storico rinnovandone attrattività e riscoprendone il fascino.

Già a partire da maggio infatti la città aveva accolto la proposta artistica relativa a “Piazzetta Palombo” con numerosi artisti locali quali “Potara”, “Zanze”, “Depsure”, “Stray” e “GIOVANNIPAURA” continuando il filone relativo al format invernale “POP CORN” tenutosi al “Monkey Club” all’interno del quale si sono alternati nomi emergenti di respiro nazionale come ad esempio “Giovanni Ti Amo”, “Santachiara” o “Viscardi”. Il programma dell’evento prenderà il via alle ore 19 con la music selection a cura di Georgino, accompagnata da un’area food & beverage appositamente allestita a cura di alcune realtà locali come “Kudetà restaurant and lounge”, “Vecchiarelli” e “Manù”.

Dalle 21:30 spazio al Live di Stunk, che per la prima volta si esibirà a Campobasso in full band, proponendo il suo repertorio con nuova energia e intensità. A seguire, per concludere la serata sotto le stelle, il pubblico potrà ballare con il dj set firmato Djamal e Djappone.​ L’evento promosso dal Comune di Campobasso, e realizzato con il supporto di PSlive Group per e dell’Associazione Culturale Bradiphouse Opificio Musicale é il risultato di una sinergia tra più realtà locali a testimonianza della professionalità e della tenacia legata al settore degli eventi di musica dal vivo.

I protagonisti della manifestazione avranno il privilegio di essere vestiti da 5mc2 brand streetwear locale, alla ribalta della scena internazionale e partner in esclusiva nella notte ricca di stelle molisane. Ancora una volta, ‘A Volte Ritornano’ rinnova il suo impegno nel valorizzare gli spazi urbani e storici della città attraverso proposte culturali e musicali di qualità, rafforzando la vocazione di Campobasso come tappa riconosciuta nei circuiti emergenti a livello nazionale.