Acqua: in Molise le tariffe più basse d’Italia

CAMPOBASSO – La spesa media di una famiglia molisana nel 2022 per la bolletta idrica è di 181 euro, 487 euro la media nazionale, con un incremento del 4,7% rispetto al 2021 ed è la regione più economica d’Italia. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2022 in riferimento a una famiglia tipo composta da 3 persone un consumo annuo di 192 metri cubi.

Tra i due capoluoghi, Campobasso è il più caro (188 euro), mentre Isernia risulta essere il più economico d’Italia (174 euro). In riferimento ai soli capoluoghi di provincia italiani, emerge che a livello nazionale va disperso il 42% dell’acqua immessa, con evidenti differenze fra le singole regioni e anche fra i singoli capoluoghi della stessa regione. In Molise, a Campobasso, si disperde il 55,6% della risorsa idrica, a Isernia il 50,1%.