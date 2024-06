Al Molise 3,8 milioni dal nuovo Piano per gli asili nido

CAMPOBASSO – Oltre 3,8 milioni di euro al Molise dal bando per il nuovo ‘Piano per gli asili nido’. E’ la somma messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Di seguito la ripartizione delle risorse ai Comuni inseriti nella graduatoria: Campobasso (1.152.000 euro), Larino (576.000), Montenero di Bisaccia (400.000), Ripalimosani (480.000), Santa Croce di Magliano (480.000), Venafro (720.000).

“Abbiamo messo in campo una procedura fortemente innovativa – ha spiegato il Ministro Giuseppe Valditara – che ci ha consentito di individuare direttamente i comuni che sono al di sotto della media del 33% di copertura del servizio per asili nido, così da perseguire in modo più incisivo e uniforme l’obiettivo di attivare i servizi per la fascia di età 0-2 anni su tutto il territorio nazionale. Ogni comune ha infatti ricevuto un target specifico da conseguire, con l’indicazione delle risorse spettanti”.