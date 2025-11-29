Alfano-Perrotta di Termoli finalista al concorso nazionale per il logo dell’Autorità Garante Disabilità

Gli studenti dell’Istituto Alfano-Perrotta di Termoli in finale al concorso nazionale per il logo dell’Autorità Garante Disabilità

TERMOLI – L’Istituto di Istruzione Superiore Alfano-Perrotta di Termoli è stato selezionato tra i 20 finalisti nazionali del concorso di idee per la realizzazione del logo dell’Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) insieme all’Autorità Garante.

Il percorso ha visto l’istituto molisano distinguersi già a livello regionale: dopo aver inviato tre proposte all’Ufficio scolastico del Molise, una di queste è stata scelta per rappresentare la regione nella fase nazionale. La commissione ministeriale ha quindi inserito il lavoro tra i finalisti che saranno premiati ufficialmente il 2 dicembre 2025 a Roma, presso il MIM.

Gli autori del logo sono gli studenti Marta Cannarsa, Jacopo Pasquale Di Ianni e Jacopo Peroni della classe 5ª C del Liceo Scientifico, guidati dal docente di Disegno e Storia dell’arte prof. Paolo Mancinelli. Le opere sono state valutate non solo per la qualità grafica, ma anche per il concept, capace di esprimere i valori di inclusione e cittadinanza attiva.

Il Direttore Generale del MIM ha rivolto ai ragazzi le più vive congratulazioni per l’impegno e la sensibilità dimostrata. La dirigente scolastica Concetta Rita Niro ha accolto la notizia con entusiasmo: «Questo risultato ci riempie di orgoglio e conferma l’eccellenza e la creatività dei nostri studenti. Essere finalisti in un concorso nazionale così prestigioso è un riconoscimento del valore educativo che attribuiamo all’inclusione e alla cittadinanza attiva».