Ambrogio Sparagna in concerto a Casacalenda

CASACALENDA (CB) – Nel calendario del progetto “Palcoscenici”, a cura della Fondazione Molise Cultura, c’è anche una serata organizzata nel Cinema Teatro K di Casacalenda che vedrà protagonista Ambrogio Sparagna per la rassegna “Sonus Domini”.

“Sì, lo sappiamo, i posti sono limitati ed è per questo che, in accordo con la Fondazione, le prenotazioni saranno gestite esternamente attraverso il sito della Fondazione”, scrive la sindaca Sabrina Lallitto. La sera prima, lo stesso spettacolo sarà proposto anche a Larino. Per le prenotazioni: https://www.ciaotickets.com/fondazione-molise-cultura.

Il secondo appuntamento con “Sonus Domini: Itinerari musicali per la Pasqua in Molise” si svolgerà dunque a Casacalenda il 31 marzo, presso il Cinema Teatro K, dalle ore 21. “Sarà un incontro davvero emozionante – afferma Sparagna su Facebook – perché io e i solisti dell’OPI, Orchestra Popolare Italiana, saremo accompagnati da artisti come Ziad Trabelsi, tra i più importanti suonatori di oud tunisino; il grande sassofonista Gabriele Coen ed il poeta, scrittore e drammaturgo Davide Rondoni. Siete tutti invitati a partecipare, vi aspettiamo!”.