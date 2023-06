Anche Gasparri al Festival dei Misteri: “Molise in buone mani”

CAMPOBASSO – Maurizio Gasparri è arrivato in Molise per la campagna elettorale e ieri ne ha approfittato per visitare il Festival dei Misteri, a Campobasso, nella sua veste istituzionale di senatore di Forza Italia. Soddisfatto il vice governatore uscente, Vincenzo Cotugno, che era in sua compagnia e, postando alcune foto che li ritraggono insieme, ha scritto sui social: “La Tradizione dei Misteri torna a popolare le strade del capoluogo regionale, non solo Campobasso ma la regione tutta partecipe di questo momento di gioia e di Orgoglio Molisano. Splendida l’esibizione del gruppo folk di Agnone che ha inondato di musiche e canti le vie della città”.

Dal canto suo, Gasparri ha pubblicato su Facebook questo messaggio: “Il Molise in buone mani. Ieri e oggi sono insieme al candidato alla presidenza della Regione del centrodestra Francesco Roberti. Gli incontri che stiamo avendo sono molto confortanti e dimostrano che anche in questo territorio la nostra coalizione otterrà un nuovo successo. Forza Italia sta dando un contributo decisivo per il buongoverno di questa Regione”.