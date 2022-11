Anche Prato Gentile nello spot del Molise in onda sulle reti Rai

CAPRACOTTA – C’è anche un pizzico di Capracotta nello spot del Molise che in questi giorni sta andando in onda sulle reti Rai. Per ogni capracottese, infatti, è impossibile non riconoscere e non provare orgoglio ed emozione alla vista di Prato Gentile.

“La scheggia di cuore che portiamo con noi ovunque andiamo, la nostra radice a fittone, lo sterno d’Italia”, scrive sui social il poeta, fotografo e videomaker Giorgio Paglione, dicendosi “felicissimo di annunciarvi di essere il “papà” di quel breve frammento di video. Ancor di più sono onorato di essere un figlio di questo paese, di questa montagna, che non ha confini chiusi ma è aperta e ospitale”.