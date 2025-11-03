L’assessore Di Lucente partecipa al Selecting Italy 2025 a Trieste il 4 e 5 novembre: focus su investimenti esteri, innovazione e sviluppo regionale

REGIONE – L’assessore regionale alle Attività Produttive, allo Sviluppo Economico e Internazionalizzazione delle Imprese, Andrea Di Lucente parteciperà alle due giornate di “Selecting Italy 2025”, in programma il 4 e 5 novembre 2025 al Generali Convention Center di Trieste.

L’evento, promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale dedicato all’attrazione degli investimenti esteri, all’innovazione e allo sviluppo regionale sostenibile. Giunto alla sua terza edizione, “Selecting Italy” si conferma un punto di riferimento strategico per favorire il dialogo tra istituzioni e imprese, la valorizzazione delle filiere produttive e la creazione di nuove opportunità di collaborazione.

Nel corso della due giorni, l’assessore Di Lucente prenderà parte alla tavola rotonda dal titolo “Attrarre investimenti nelle aree di interesse comune: Regioni a confronto”, che vedrà il confronto tra i rappresentanti di Lazio, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo, con la moderazione della giornalista di Sky TG24 Mariangela Pira.

L’iniziativa offrirà inoltre momenti di networking e incontri B2B, pensati per mettere in contatto imprese internazionali e rappresentanze regionali, stimolando sinergie e progetti condivisi per la crescita del sistema produttivo nazionale.

“Partecipare a Selecting Italy – dichiara l’assessore Di Lucente – significa confrontarsi con le migliori esperienze regionali in tema di attrazione degli investimenti e promozione del territorio. È un’occasione importante per presentare le potenzialità della nostra regione e rafforzare il dialogo con istituzioni e operatori economici di alto livello”.