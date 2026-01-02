Mostre, presepi e musica in Molise: gli eventi del 2 gennaio tra Campobasso, Capracotta, Termoli, Bagnoli del Trigno e Larino
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che anche oggi il Molise offre un ricco calendario di appuntamenti culturali, tra mostre, tradizioni natalizie e musica dal vivo. Oltre alle esposizioni ancora visitabili in diversi comuni della regione, il 2 gennaio porta con sé nuovi eventi da non perdere, pensati per chi vuole trascorrere le feste tra arte, storia e spettacolo. Ecco cosa propone il territorio nella giornata di oggi.
MOSTRE
Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.
Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.
Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.
Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
GLI ALTRI EVENTI DEL 2 GENNAIO
Manuel Petti Ensemble al Palazzo Ducale di Larino.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
4 gennaio
Alle 18 “Luci tra le luci”, concerto dell’Orchestra Iubilate alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Frosolone.
Presepe vivente a Guardialfiera (anche il 6)
Collage in concerto a Campitelo Matese (ore 21).
5 gennaio
A Petrella Tifernina il concerto “Note di Natale” del Conservatorio Perosi con orchestra di fiati e solista Gemma Mainella.
Viv Viva la Befana a Bojano.
La Notte della Pasquetta a Santa Croce di Magliano.
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.
2026
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.