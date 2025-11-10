Anna Sarfatti a Campobasso: due giorni di laboratori e letture per bambini

Il 12 e 13 novembre Anna Sarfatti sarà a Campobasso per “Ti racconto un libro Infanzia”: incontri, fiabe e laboratori per parlare ai più piccoli di diritti e diversità

CAMPOBASSO – Campobasso accoglie la scrittrice fiorentina Anna Sarfatti per due giornate dedicate alla lettura, alla narrazione e all’educazione civica. Il 12 e 13 novembre, nell’ambito del progetto “Ti racconto un libro Infanzia”, l’autrice sarà protagonista di una serie di appuntamenti rivolti a bambini e ragazzi, promossi dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.

Anna Sarfatti, da anni impegnata nella promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, incontrerà alunni e insegnanti delle scuole primarie e secondarie attraverso laboratori ispirati ai suoi libri, che intrecciano narrazione e impegno civile.

Il programma

Mercoledì 12 novembre

Ore 9, Circolo Sannitico: Non ci sto – I bambini contro l’illegalità, laboratorio per le classi quarte e quinte della primaria

Ore 11, Sala Alphaville: seconda sessione dello stesso laboratorio

Ore 17, Circolo Sannitico: Favole a merenda, lettura della fiaba in rima Rospella e merenda condivisa per bambini e famiglie (prenotazione obbligatoria)

Giovedì 13 novembre

Ore 9, Circolo Sannitico: Ho imparato a scrivere sull’acqua, incontro per le classi seconde e terze della primaria

Ore 11, Sala Alphaville: presentazione del romanzo Il labirinto di Grete, ispirato alla vicenda del Kindertransport, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado

Attraverso storie che parlano di coraggio, diversità, memoria e diritti, Sarfatti accompagnerà i giovani lettori in un percorso di consapevolezza e scoperta, confermando il valore della lettura come strumento educativo e inclusivo.