REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, martedì 13 gennaio, il panorama culturale molisano offre due appuntamenti imperdibili per chi ama l’arte e le sue molteplici declinazioni. A Termoli, il MACTE continua a raccontare nuove prospettive con Scollamenti: La collezione in circolo, progetto curato da Caterina Riva e visitabile fino al 24 gennaio 2026. A Campobasso, invece, il Palazzo GIL celebra i 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo con una grande mostra che ripercorre la rivoluzione luminosa dei maestri francesi, aperta fino al 15 marzo 2026.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

14 gennaio

Giornata di studio su don Pino Puglisi a Campobasso

17 gennaio

Fuochi di Sant’Antonio Abate a Vastogirardi

Sagra delle pallotte a Trivento

21 gennaio

Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André

31 gennaio

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

