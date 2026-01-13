Al MACTE di Termoli Scollamenti e al Palazzo GIL di Campobasso l’esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, martedì 13 gennaio, il panorama culturale molisano offre due appuntamenti imperdibili per chi ama l’arte e le sue molteplici declinazioni. A Termoli, il MACTE continua a raccontare nuove prospettive con Scollamenti: La collezione in circolo, progetto curato da Caterina Riva e visitabile fino al 24 gennaio 2026. A Campobasso, invece, il Palazzo GIL celebra i 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo con una grande mostra che ripercorre la rivoluzione luminosa dei maestri francesi, aperta fino al 15 marzo 2026.
MOSTRE
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
14 gennaio
Giornata di studio su don Pino Puglisi a Campobasso
17 gennaio
Fuochi di Sant’Antonio Abate a Vastogirardi
Sagra delle pallotte a Trivento
21 gennaio
Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André
31 gennaio
Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli