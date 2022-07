Antonio Andriani presenta il libro “Civitas” all’Aut Aut Festival

CAMPOMARINO – Il secondo appuntamento della stagione Aut Aut Festival 2022 si terrà a Campomarino venerdì 22 luglio alle ore 21.30 nella splendida cornice di Palazzo Norante e in particolare nella terrazza da poco ristrutturata.

Antonio Andriani, autore termolese presenterà il suo libro ‘Civitas dei’ edito da Volturnia edizioni; un viaggio nella storia recente del Molise e in particolar modo di Civitacampomarano.

Il libro racconta Civita, i civitesi, i luoghi, il tempo, non solo quello che scorre con gli anni, ma anche quello inteso come fenomeno atmosferico. La narrazione è un susseguirsi di immagini e di ricordi, di un vissuto dove anche il reale sembra confondersi con l’immaginario. Civitas Dei è, nell’immaginario dell’autore, la Città di Dio, ma potrebbe essere anche intesa in gergo anglosassone come “Civita’s days”, giorni di Civita.

Il romanzo parte appunto da quella vigilia di Natale del 1980, assai nevosa, e dai giorni trascorsi a Civitacampomarano da Antonio Andriani durante la sua fanciullezza, adolescenza e gioventù.

Campobassano di nascita, termolese di adozione, civitese per genetica. Proprio questa genetica ha portato l’ autore a scrivere un libro sul paese che porta nel cuore, culla di cultura del Molise, per questo un tempo chiamata “L’Atene cis bifernina”.

Ad intervistare l’autore sarà Valentina Fauzia, giornalista e curatrice del Festival insieme a Marco Altobello presidente dell’Istituzione centro servizi turistici e culturali di Campomarino, Ente che collabora attivamente ormai da diversi anni con l’Aut Aut Festival.

L’evento è a ingresso libero e gratuito