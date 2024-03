Aperta nell’ufficio postale di via Pietrunto la nona edizione molisana di “Bach in the Subways”

CAMPOBASSO – Si è aperta ieri mattina, nell’ufficio postale di via Pietrunto a Campobasso, la nona edizione molisana di “Bach in the Subways”. Protagonisti dell’iniziativa nove allievi del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, che dal 2015 porta avanti in Molise la rassegna internazionale, nata nel 2010 nella metropolitana di New York con l’obiettivo di portare la musica classica tra la gente e dal 2015 celebrata in tutto il mondo alla fine di marzo in concomitanza con la nascita di Johann Sebastian Bach.

Gli allievi dell’Istituto hanno eseguito alcune tra le opere più famose di Johann Sebastian Bach, richiamando l’attenzione di tanti clienti che tra le 10 e le 12 si trovavano in ufficio. Ad accompagnare gli studenti del Conservatorio, le coordinatrici del progetto Brunella De Socio e Giovanna Francavilla. “Bach in the Subways – spiegano le insegnanti, entrambe docenti di pianoforte principale – è un movimento che si propone di portare la musica di Bach in luoghi nei quali normalmente non si fa musica classica dal vivo. Ringraziamo a nome del Conservatorio Poste Italiane, che anche quest’anno ha accolto con entusiasmo la nostra proposta di ospitare l’iniziativa negli uffici postali, riscontrando oggi un rinnovato stupore e interesse del pubblico”.

Per Poste Italiane, oltre ai dipendenti dell’ufficio postale, all’evento ha partecipato il neo direttore della filiale provinciale Michelangelo Petrollino. “Quella con il Conservatorio Perosi – ha commentato – è una bella collaborazione che si rinnova dopo il successo della scorsa edizione, quando questo ufficio postale ospitò per la prima volta questa manifestazione. È un’iniziativa insolita, proprio come vuole l’intento del progetto, che accogliamo sempre con grande entusiasmo perché crediamo nel progetto, nei giovani, nel territorio e nella capacità di promuovere cultura anche nelle sedi di Poste Italiane”.

Quello dell’ufficio postale di via Pietrunto a Campobasso è stato il primo dei sei appuntamenti molisani del tour di “Bach in the Subways” organizzati dal Conservatorio Perosi. Tra questi, anche quello in programma nell’ufficio postale di Isernia Centro (via XXIV Maggio), dove giovedì 21 marzo dalle 10 alle 12 risuoneranno ancora le note di Bach.