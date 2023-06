Archeologia: Unimol, nasce Centro operativo e di ricerca

CAMPOBASSO – Nasce il Centro operativo e di ricerca (Cor) ‘MyExperience Molise’ per la valorizzazione degli scavi archeologici molisani, frutto della collaborazione dell’Università del Molise con la Regione Molise e la società ‘Experience Design & Digital Transformation’ (Ett). E’ stato costituito per il coordinamento e la valorizzazione-comunicazione dei contenuti legati agli scavi archeologici che l’Unimol sta conducendo nei siti di Agnone (Isernia) Pesche (Isernia), Sant’Elia a Pianisi (Campobasso) e San Giuliano del Sannio (Campobasso).

Tra gli obiettivi, l’attivazione di un processo di co-creazione per rivitalizzare i nuovi scavi archeologici e utilizzarli come fulcro per la valorizzazione del territorio; l’organizzazione di un convegno internazionale interdisciplinare a conclusione dei lavori, previsto a maggio 2024; l’organizzazione di un evento/spettacolo nell’ambito del convegno per la divulgazione dei risultati scientifici e l’attivazione di seminari interni di ricerca interdisciplinare incentrati sui tre obiettivi di ricerca: Creatività, Interdisciplinarietà e Comunicazione dei Beni culturali.