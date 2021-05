Attività di Training alla genitorialità al via dal 14 maggio: come partecipare

CAMPOBASSO – Il 14 maggio avranno inizio le attività di Training alla genitorialità, nell’ambito del progetto Compiti per casa, finanziato dalla Regione Molise con i fondi degli accordi di programma anni 2019 e 2020 sottoscritti col ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. Proseguono, intanto, le attività di sostegno extrascolastico ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni iscritti al progetto e seguiti, ad ogni incontro, dalle educatrici.

In questa seconda fase progettuale, l’Associazione Liberaluna, in collaborazione con CSV Molise, Cooperativa Sociale Giovanile “A. Cardarelli”, Associazione Birba Park, propone un servizio gratuito per accompagnare le famiglie nel percorso di crescita degli adolescenti, attraverso un confronto con professionisti specializzati nel settore.

La Presidente Maria Grazia La Selva, il 14 maggio, presso la sede di Confcooperative, presenterà il programma e gli obiettivi degli incontri, che saranno condotti da Emanuela Teresa Galasso e Rosario Giovanni Marini, psicologi-psicoterapeuti, e dall’avvocato Maria Calabrese.

“Abbiamo ritenuto importante sostenere i genitori in un momento difficile in cui, a causa delle restrizioni da Covid19, si sono limitate le attività sociali e di conseguenza si è acuito il disagio giovanile”.

Gli incontri si terranno fino alla fine di maggio nella sede di Confcooperative in via Nino Guerrizio n. 2 a Campobasso. Dopo la pausa estiva il programma riprenderà ad ottobre. Per info e prenotazioni contattare il numero 389.5617328.