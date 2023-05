Basket, finali nazionali under 17 femminili 2023: usciti i gironi

Il tecnico Francesco Dragonetto: «Girone alla nostra portata, ma non dovremo sottovalutare alcun tipo di antagonista»

CAMPOBASSO – Il settore giovanile della Federbasket ha ufficializzato la composizione dei quattro gironi per le finali nazionali under 17 femminili in programma in Friuli a Pordenone dal 29 maggio al 4 giugno. La Molisana Magnolia Campobasso è stata designata – nell’ambito delle definizioni del sorteggio – tra le quattro teste di serie inserite in prima fascia con Stella Azzurra Roma Nord, Basket Costa Masnaga e Reyer Venezia.

POULE A – Per i #fiorellinidacciaio la sorte ha portato alla prima estrazione complessiva con l’inserimento nella poule ‘A’ assieme Parma Basket Project, Ororosa Bergamo e Sistema Rosa Pordenone con i primi due club, tra l’altro, già protagonisti anche alle finali di categoria dello scorso anno ospitate proprio a Campobasso. Da regolamento, sarà Parma la prima avversaria dei #fiorellinidacciaio lunedì 29 maggio con le altre gare del girone eliminatorio previste martedì 30 e mercoledì 31 ed incasellate in base al risultato della contesa d’apertura. In caso di successo di poule, le rossoblù riposeranno giovedì primo giugno (giornata dedicata ai barrage tra seconde e terze classificate di ogni girone) per poi proiettarsi sui quarti da venerdì 2 con semifinali e finali (per il primo ed il terzo posto) previste tra sabato 3 e domenica 4. Da collocazione, tra l’altro (il calendario non è stato ancora ufficializzato) le campobassane dovrebbero aprire le danze alle 14 contro l’ensemble emiliano.

IL DRAGONETTO PENSIERO – Su quella che è stata la collocazione del proprio team il trainer delle rossoblù Francesco Dragonetto è molto concreto: «Senz’altro è un girone alla nostra portata, ma comunque dovremo giocarlo con attenzione perché affronteremo il team ospitante, nonché due team emergenti come Parma, nostra prima avversaria, e Bergamo. Saranno tre match in cui sarà determinante prestare attenzione, senza cali di concentrazione e senza sottovalutare alcuna antagonista».

SERIE B NOTA – Intanto, sono state rese note anche le date della semifinale playoff per l’A2, nel novero del concentramento quattro, che vedrà il team di serie B affrontare il Basket Roma: l’andata sarà martedì 23 maggio alle ore 19 nell’Urbe, il ritorno 48 ore dopo (giovedì 25 maggio con palla a due alle ore 19) nello scenario dell’Arena. Per la vincente ci sarà poi la sfida in finale contro un team tra Agropoli Paestum e Livorno.