Jamme Bbelle 2025 chiude con un nuovo sold out

Domenica scorsa il Teatro K gremito per DIVA, l’ultimo spettacolo in calendario quest’anno di un festival che ormai ha spiccato il volo

CASACALENDA – Un Teatro K gremito in ogni ordine di posto ha assistito a D.I.V.A, l’ultimo appuntamento in calendario di Jamme Bbelle 3, il festival itinerante organizzato dall’Unione Italiana Libera Teatro del Molise.

Lo spettacolo, che domenica 25 maggio ha visto sul palco una rappresentativa delle compagnie locali UILT per un omaggio alle donne dell’arte firmato Antonella Giordano (alla regia), non poteva che registrare l’ennesimo sold out, in linea con una rassegna che dallo scorso gennaio ha riempito le sale di mezza regione.

“Siamo già proiettati verso il futuro – commenta il presidente UILT Molise Nicolangelo Licursi – e stiamo già lavorando a una quarta edizione, che ci auguriamo ancora più ricca ed emozionante. Ma adesso voglio ringraziare chi ha contribuito al successo di questa fortunata terza stagione, resa possibile grazie al sostegno dell’assessorato alla Cultura della Regione Molise e all’impegno del Consigliere delegato Fabio Cofelice, senza ovviamente dimenticare i 7 comuni che hanno detto sì a Jamme Bbelle e ci hanno ospitato con affetto e passione – Campobasso, Termoli, Guglionesi, Larino, Casacalenda, Sant’Elia a Pianisi e San Giuliano di Puglia – e tutte le compagnie, locali e nazionali, che hanno partecipato alla manifestazione, regalandoci momenti di bellissimo teatro. Poi non posso non citare la mia squadra, a partire dal vice presidente UILT Antonio Macchiagodena, il responsabile del Centro Studi Simone Amoruso (che ha coordinato le attività di laboratorio proposte dalla rassegna), il nostro grafico Gianni Mucci, il responsabile dell’Ufficio Stampa Agostino Natilli, i tecnici Nicola Mastrogiuseppe ed Alessandro Adamo, i fotografi Marco Gagliardi e Guerino Trivisonno e i responsabili della Logistica Ariberto e Nicola Ciavarra”.

“Ma il ringraziamento più grande – conclude Licursi – va al pubblico molisano che ormai ci vuole bene e non ci abbandona mai”.