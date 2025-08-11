Beach Bocce 2025: Ursillo e Lanzillo vincono il Trofeo Casa Molisana

Ursillo e Lanzillo trionfano al 2° Trofeo Casa Molisana. Silvaroli-Antonioli campioni regionali e qualificati alle finali nazionali di Roma
CASTROPIGNANO – Il 2° Trofeo ‘Centro Tartufi Molise – Casa Molisana’, quarta tappa regionale del tour federale del Beach Bocce 2025, è stato vinto dalla coppia Luigi Lanzillo (La Torre Vinchiaturo) e Pasquale Ursillo (Riccese).
I vincitori hanno superato, in finale, la coppia composta da Maurizio Silvaroli e Attilio Antonioli della Bocciofila AVIS Campobasso.
Col raggiungimento della finalissima, la coppia Silvaroli-Antonioli ha chiuso al primo posto la classifica generale, laureandosi campioni regionali a coppia del Beach Bocce 2025 con la conseguente qualificazione alle finali nazionali di Roma, in programma il 19 e 20 settembre 2025 al Galappatoio di Villa Borghese.
Le finali nazionali del Beach Bocce 2025 si terranno, nella Capitale, in contemporanea e nella stessa location dei Mondiali di Petanque.
Al 2° Trofeo ‘Centro Tartufi Molise – Casa Molisana’, terzo posto per Marco Di Tota e Antonio Di Tota dell’AVIS Campobasso; quarta piazza per Giuliano Panichella – Christian Gioia della Riccese Riccia.
Quinto posto per Pasquale Silvaroli e Luca Silvaroli dell’AVIS Campobasso. Il 2° Trofeo ‘Centro Tartufi Molise – Casa Molisana’ è stato disputato al centro sportivo Santucci Sport Zone a Campobasso.
Presenti il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, e il Delegato Provinciale FIB Campobasso, Antonio Di Tota.
La stagione del Beach Bocce in Molise non termina qui, perché nella seconda parte di agosto si terranno le tappe Individuali, sempre valevoli per la qualificazione alle finali nazionali.