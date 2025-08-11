Oggi alle 18.30 in Piazza Olimpia Frangipane, Laura D’Angelo presenta “Cuore puro”. Dialoga con lei Anna Di Fonzo. Ingresso libero, poesia protagonista

CASTELBOTTACCIO – Laura D’Angelo apre la rassegna “scrittrici molisane” a Castelbottaccio. Oggi alle ore 18.30 l’autrice e critico letterario presenterà nella Piazza Olimpia Frangipane la raccolta di prose poetiche “Cuore puro” (Interno Libri Edizioni, 2024, I ristampa 2025).

In dialogo con la D’Angelo ci sarà Anna Di Fonzo. Dalla sinossi: “Il cuore, come il luogo dove l’amore si fa smisurato e vitale. Il cuore, da dedicare con candore raro, con una purezza espressiva capace di semplicità e grazia, delicatezza e incanto. Il cuore che si smarrisce, che si innamora, il cuore che sa farsi piccolo e grande, il cuore che si schermisce e si rivela, il cuore che distoglie lo sguardo e arrossisce. È l’amore, tenero e dolce, il sapore struggente di un ricordo, il lamento del dolore, l’ingenuo stupore della versificazione. Laura D’Angelo scrive un diario in versi intimo e malinconico, una prosa poetica in cui il cuore resta certezza e duratura presenza, voce d’amore”.

Laura D’Angelo è studiosa di letteratura, narratrice e poetessa. Dottore di ricerca in Studi Umanistici e filologa classica, ha pubblicato Cuore puro (Interno Libri Edizioni, 2024), Poesia dell’assenza (Il Convivio, 2023), Sua maestà di un amore (Scatole Parlanti, 2021). È autrice di articoli e saggi su riviste scientifiche e accademiche di letteratura e poesia e particolarmente attenta al mondo della scrittura poetica e della narrativa contemporanea. Attualmente insegna “Patrimonio letterario e territorio” presso l’Università degli Studi del Molise.