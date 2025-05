Bocce: domenica 11 maggio il 21° Trofeo Città di Frosolone, 18° Trofeo Lelio Pallante

FROSOLONE – Numeri importanti per il 21° Trofeo ‘Città di Frosolone’, 18° Trofeo ‘Lelio Pallante’, manifestazione di bocce, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio, organizzata dalla Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione.

L’evento prevede la disputa di due gare: una terna a invito, riservata agli atleti delle società molisane, in programma sabato 10 dalle ore 14,30; una coppia nazionale prevista dalle ore 9 di domenica 11 con finali dalle 15 a Frosolone. In totale, nella due giorni, ai nastri di partenza ben 270 atleti.

Alla terna a invito, 18° Trofeo Città di Frosolone, sono iscritte trenta formazioni per un totale di 90 giocatori, che dalle 14,30 di sabato 10 maggio si contenderanno l’ambita manifestazione, al termine delle quali si terrà la premiazione nel corso di una cena nell’ambito della Festa delle bocce molisane.

Alla coppia nazionale di domenica 11, con eliminatorie dalle ore 9 nei bocciodromi di tutta la regione e finali dalle 15 al Bocciodromo Comunale di Frosolone, valevole per il 21° Trofeo ‘Città di Frosolone’, 18° Trofeo ‘Lelio Pallante’, sono iscritte 90 coppie per un totale di 180 atleti.

“Ricordiamo, come di consueto, l’amico Lelio Pallante, che nella sua vita tanto si è speso per Frosolone e per il Molise – le parole del Presidente dell’ASD Bocciofila Frosolonese, Pasquale Mangione – Personalmente, con lui e grazie a lui, è iniziata la mia esperienza di Presidente della società bocciofila di Frosolone, riprendendo un progetto del Cav. Quintino Pallante. Questa gara, 22 anni fa (un anno non si è disputata per la pandemia, ndr), prese il via proprio proprio per suo volere e noi ogni anno proseguiamo questa tradizione”.

“Ricordare una persona che ha scritto la storia del nostro Molise è un orgoglio per il nostro movimento sportivo – il commento del Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Il ringraziamento va a Pasquale Mangione, che riesce a organizzare, anno dopo anno, un evento che richiama a Frosolone tantissimi atleti e appassionati dello sport delle bocce. Dirigenti sportivi come Pasquale Mangione è difficile trovarli, perché dopo una vita trascorsa, tra il lavoro e la propria passione sportiva, riescono ancora a dare il proprio importante contributo con l’entusiasmo del primo giorno. A lui, già Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI, va il nostro ringraziamento per quello che fa per il nostro sport”.