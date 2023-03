Bocce, Trofeo Francesco Fraraccio 2023: i risultati della gara

FROSOLONE – Un grande successo di partecipazione e organizzativo per il Trofeo San Giuseppe in ricordo di Francesco Fraraccio, gara regionale di bocce, organizzata dalla Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione, in collaborazione con Mimmo, Marilena e Fatima Fraraccio.

Novantasei gli atleti al via, in rappresentanza di società di cinque regioni (Molise, Abruzzo, Lazio, Campania e Basilicata) e undici province (Campobasso, Isernia, L’Aquila, Chieti, Roma, Frosinone, Salerno, Avellino, Benevento, Caserta e Potenza).

A vincere la kermesse è stato Salvatore Amorosa della Bocciofila AVIS Campobasso, il quale ha superato in finale Corrado Puzo della società La Torre Vinchiaturo. Al terzo posto, Giovanni Prebenna delle Fortezze Volanti di Ariano Irpino; quarta piazza per Giuliano D’Alessandro del Morgione Ripalimosani.

A completare il quadro dei finalisti: Patrizia Melideo (La Torre Vinchiaturo, quinta); Stefano Pellicanò (Madonna delle Grazie Termoli, sesto); Elio Raffaele D’Onofrio (Ariete Camigliano, settimo); Berardino Pistilli (La Torre Vinchiaturo, ottavo); Silvio Calabrese (Bocciodromo Comunale Campobasso, nono); Stefano Calabrese (Madonna delle Grazie Termoli, decimo); Rino Petti (Bocciodromo Comunale Campobasso, undicesimo); Loreto Tizzano (Monforte Campobasso, dodicesimo); Michele Iacovino (Bocciofila Avis Campobasso, tredicesimo).

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise. Gli arbitri di campo sono stati Clemente Di Bartolomeo, Nicola Francescone e Nicolino Battista.

Le premiazioni si sono tenute da EPICA (Esposizione Permanente Internazionale del Coltello d’Arte), centro culturale che ha sede a Frosolone, il paese molisano dei coltelli e delle forbici, nato con lo scopo di omaggiare Francesco Fraraccio, mastro coltellinaio, e sua moglie, Concetta D’Antonio, maestra d’asilo ed elementari.

“L’attività boccistica è in pieno fermento. Tra gare e campionati, ormai, siamo in campo in tutti i fine settimana – ha commentato il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Frosolone stupisce sempre, riuscendo ad abbinare la promozione dello sport e, nello specifico, delle bocce con la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. Il presidente Pasquale Mangione, col suo staff, e la famiglia Fraraccio ci hanno permesso di trascorrere una domenica particolare, abbinando la gara di bocce con la conoscenza di EPICA, un luogo di cultura, storia e tradizione. Un trofeo, quello dedicato a Francesco Fraraccio nel fine settimana di San Giuseppe, che sicuramente diventerà un appuntamento fisso del calendario delle gare della FIB Molise. Tra l’altro, l’attivissima Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione, dopo il successo della gara del 19 marzo, sarà protagonista per due volte nel mese di aprile, domenica 2 col 2° Trofeo Franco Velocci, una Coppia Nazionale; il 24 e 25 con la due giorni dedicata al compianto sindaco di Frosolone, politico, imprenditore ed editore Lelio Pallante”.

“Un ringraziamento particolare per l’accoglienza da EPICA e per l’eleganza dell’allestimento per la cerimonia di premiazioni – ha concluso il presidente Giuseppe Formato – va a Mimmo, Marilena e Fatima Fraraccio”.