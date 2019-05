Bojano e Venafro nella finale del Campionato Regionale Juniores

CERRO AL VOLTURNO – Venerdì 10 maggio 2019 alle ore 19.30 sul nuovo campo di Cerro al Volturno (IS) si giocherà la Finale del Campionato Regionale Juniores, S.S. 2018/2019 tra U.S.D. Bojano e A.S.D. U.S. Venafro.

Con l’occasione si ricorda, come disposto dal Regolamento della Manifestazione, che per la finale del Campionato Regionale Juniores è prevista la disputa di due tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno; qualora al termine dei 90’ regolamentari si verificasse una situazione di parità, si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si provvederà ad effettuare 5 tiri di rigore per squadra in alternanza. Perdurando la situazione di parità si procederà con i calci di rigore ad oltranza.

La gara, sarà diretta da una terna arbitrale designata dal Comitato Regionale Arbitri. Al termine della Finale Regionale seguiranno le premiazioni e il terzo tempo, alla presenza del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale Molise della FIGC.

La squadra che si aggiudicherà il titolo Regionale Juniores si qualificherà alla Fase Nazionale della competizione per il titolo di Campione d’Italia Juniores.