Bojano, pazienti oncologici: contributi per acquisto di parrucche

BOJANO – Dal Comune di Bojano una note sui contributi per acquisto di parrucche per pazienti oncologici. Si fa seguito alla deliberazione di G.R. n. 496 del 23 dicembre 2020, con la quale la Regione Molise ha approvato gli indirizzi operativi connessi all’acquisto di parrucche in favore di paziente oncologici, e alla successiva determinazione dirigenziale n.805 dell’11/02/2021,e considerato il periodo di pandemia per Covid 19 che ha verosimilmente influito in modo negativo sull’adesione alla misura di cui trattasi da parte dei soggetti interessati, si ritiene opportuno riaprire i termini per l’invio delle istanze, per ulteriori 60 giorni a partire dal 1 settembre al 31 ottobre 2021 Per i cittadini residenti nei Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Sociali di Campobasso e BojanoRiccia sarà competente l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (Comune di Campobasso); le domande devono essere presentate esclusivamente a mezzo pec, al seguente indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it