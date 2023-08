‘Borgo diVino’, Molise unica regione presente nell’intero tour

ORATINO – Il Molise, grazie all’intervento della locale Camera di commercio (Cciaa), è l’unica regione che ha portato, e porterà, i propri vini in tutte le 15 tappe del tour nazionale ‘Borgo diVino’. Intanto Oratino si appresta ad ospitare dal 1° al 3 settembre la 12esima tappa dell’iniziativa itinerante promossa dall’associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’ e organizzata da ‘Valica’, in collaborazione con il Consorzio ‘Ecce Italia’ e la Cccia del Molise in qualità di partner istituzionale, nata con l’obiettivo di promuovere le eccellenze enogastronomiche d’Italia. L’evento coinvolgerà circa 30 cantine italiane in un percorso di degustazione dove i visitatori avranno l’opportunità di scoprire più di cento eccellenze enologiche del Made in Italy.

“L’enoturismo – ha detto il presidente della Cciaa Molise, Paolo Spina – è un comparto in forte crescita e rappresenta una potenziale attrazione per una particolare categoria, i cosiddetti winelovers, una nuova forma di turismo che pone al centro dell’attenzione il vino e la sua produzione e apre interessanti opportunità in termini di valorizzazione del territorio. L’enoturismo – ha aggiunto – offre questa opportunità: permette ai visitatori di scoprire l’essenza di una regione attraverso il vino e la sua cultura, creando ricordi duraturi e forgiando legami con le comunità locali. Il binomio tra natura ed enogastronomia è esattamente la visione che la Cciaa ha per il turismo della nostra regione. Il settore vitivinicolo potrebbe diventare una nuova frontiera integrata dell’accoglienza, dal mare all’entroterra, dalle vigne ai centri storici, per una regione che – ha concluso – non può che trarre benefici naturali da questa innovativa tendenza”.