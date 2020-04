Brush up on Molise, informazioni sul concorso fotografico

REGIONE – “In questo momento è nostro dovere ed obbligo restare fermi e distanti per ristabilire il prima possibile un accettabile livello di sicurezza. Intanto non dimentichiamoci della bellezza, fuori e dentro di noi! Condividiamo un momento, un’emozione, uno scorcio, un volto, partecipando (a titolo assolutamente gratuito) a Brush Up On Molise. Rinfreschiamoci la memoria con uno scatto di questa regione. Non importa in quale parte del mondo ci si trovi! In palio 100 euro e tre copie autografate della splendida antologia fotografica LA MIA ITALIA di Tony Vaccaro”. Lo riferiscono gli organizzatori del concorso fotografico Brush up on Molise. Di seguito il regolamento per partecipare.

LINK: https://iviaggidellorigano.com/documents/concorso_fotografico.pdf?fbclid=IwAR3pd27-UE3uYWFfYOfV7uuXDtodu-s87ESq_Azoghl5WXmzWCKS9C32Zy0