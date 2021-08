Buona partenza per DeGustitour, il 29 agosto nuovo appuntamento

La pedalata alla scoperta dei formaggi altomolisani ha convinto i partecipanti. Due tappe anche a settembre, il 12 e 16

CAROVILLI – Il primo appuntamento con il deGustitour non ha deluso le aspettative coinvolgendo tutti i partecipanti in una bella escursione tra i sapori dell’Alto Molise. Gli ospiti, turisti italiani e spagnoli in vacanza nelle strutture ricettive del territorio, hanno animato la pedalata turistica in sella alle e-bike della cooperativa di comunità TerrAMea che ha toccato i caseifici Collecerro, Pastore Serafino, Fattorie San Felice e Santo Stefano di Carovilli e della frazione Cerreto di Vastogirardi.

Formaggi freschi e stagionati sono stati i protagonisti della giornata, ma l’abbinamento con le produzioni artigianali del birrificio La Fucina di Pescolanciano ha reso perfetta un’esperienza in un contesto ambientale di altissimo livello: l’Alto Molise.

L’evento si sviluppa in un calendario di 4 date rivolto alla valorizzazione dei caseifici del territorio accompagnati da degustazioni di vini e birre artigianali rigorosamente molisane.

La filiera dei formaggi e dei pascoli locali sono al centro di diverse azioni del GAL Alto Molise e della Strategia Nazionale Aree Interne e ben si sposano con le finalità di AssoMaB, il consorzio di sette Comuni altomolisani intenti a rafforzare il turismo sostenibile locale.

Dopo il successo di domenica 8, la manifestazione proseguirà il 29 agosto, il 12 e 26 settembre in cui le cantine Tenimenti Grieco, Campi Valerio e Colle Sereno accompagneranno nuovamente la cicloescursione lungo le strade poco trafficate dell’Alto Molise, luogo ideale per il cicloturismo.

Il deGustitour si svilupperà lungo un tracciato piuttosto semplice, sarà possibile partecipare con bici propria o con le mountain bike a pedalata assistita disponibili per il noleggio presso la cooperativa di comunità TerrAMea di Carovilli.

Inoltre, l’assistenza al tour permetterà ai partecipanti di acquistare prodotti ritirandoli a fine del percorso, senza doversi preoccupare del trasporto.

Le prenotazioni per i prossimi eventi in calendario sono già aperte, basterà contattare la cooperativa di comunità TerrAMea per garantirsi una giornata di (ri)scoperta dell’Alto Molise.

mail: prenotazioni@coopterramea.it

info telefoniche al numero 0865 1998297

FB/IG @coopterrAMea

www.coopterramea.it