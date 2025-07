Il 10 e 11 luglio torna Busso in Folk: spettacoli folkloristici internazionali, sagra dello spezzatino, concerti e laboratori

BUSSO – Il 10 e 11 luglio 2025, la suggestiva Piazza N. Santangelo di Busso si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere Busso in Folk, l’evento che celebra la cultura popolare molisana con due serate all’insegna della musica, della convivialità e dei sapori autentici. Nato come sagra popolare, Busso in Folk è oggi un appuntamento atteso che unisce folklore, gastronomia e intrattenimento in un’atmosfera accogliente e familiare. L’evento è gratuito e aperto a tutti, con stand gastronomici attivi dalle ore 20:00.

Cosa aspettarsi

Specialità locali : protagonista assoluto lo spezzatino tradizionale, accompagnato da vini del territorio.

Musica e danze folkloristiche : gruppi locali e internazionali animeranno le serate con spettacoli coinvolgenti. Esibizione di cinque gruppi provenienti da Cile, Colombia, Indonesia, Kenya e Italia. Quest’ultima rappresentato dagli Zig-Zaghini, gruppo che da 60 anni esporta nel mondo la tradizione e la cultura più autentiche del Molise. Il 12 luglio alle 21:30 esibizione del Gruppo di musica popolare Bandadriatica.

Laboratori e attività: momenti dedicati alla cultura e alla tradizione, con spazi per tutte le età. Il 12 luglio alle ore 19 c’è lo stage di pizzica presso la cappella Brunetti con il ballerino Andrea de Siena.

La location: Piazza N. Santangelo

La piazza, recentemente riqualificata con materiali lapidei, fontane simboliche e aree verdi, offre uno scenario perfetto per eventi all’aperto. Completamente pedonale e accessibile, è il cuore pulsante del borgo e riflette l’identità autentica di Busso.

Informazioni utili