Campionati di Eccellenza e Promozione 22/23: posticipato l’inizio

REGIONE – Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, dopo aver attentamente esaminato la situazione venutasi a creare a seguito della mancata presentazione alle gare della Coppa Italia Dilettanti delle società Castel di Sangro Cep 1953 e Pol. Campodipietra, in attesa di una probabile risoluzione delle problematiche che hanno interessato le società sportive sopra citate, ha deciso di posticipare al 18 settembre 2022 l’inizio ufficiale dei Campionati di Eccellenza e Promozione. Di conseguenza le gare della seconda giornata, originariamente in calendario il 17 e 18 settembre slittano a sabato 24 e domenica 25 settembre. Le gare della terza giornata, originariamente in calendario sabato 24 e domenica 25 settembre, saranno disputate mercoledì 28 settembre. Ad ogni buon conto, in allegato al presente comunicato vengono ripubblicati i calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione, con le nuove date di svolgimento. Il Consiglio Direttivo ha deciso, altresì, di disporre l’anticipo a sabato 10 e domenica 11 settembre delle gare della terza giornata della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, già in calendario per mercoledì 22 settembre. Non saranno disputate le due gare alle quali avrebbero dovuto partecipare le due società Castel di Sangro Cep 1953 e Pol. Campodipietra che hanno espressamente comunicato la rinuncia a partecipare a tale competizione.

COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE REGIONALE

Si ritiene opportuno riportare di seguito uno specchietto riepilogativo riportante il calendario delle date nelle quali saranno disputate le gare di tutti i turni della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022:

SEDICESIMI DI FINALE

1^ Giornata Domenica 28 Agosto 2022 – ore 16.00

2^ Giornata Domenica 04 Settembre 2022 – ore 16.00

3^ Giornata Domenica 11 Settembre 2022 – ore 15.30

OTTAVI DI FINALE

Andata Mercoledì 12 Ottobre 2022 – ore 15.30

Ritorno Mercoledì 26 Ottobre 2022 – ore 15.30

QUARTI DI FINALE

Andata Mercoledì 09 Novembre 2022 – ore 14.30

Ritorno Mercoledì 23 Novembre 2022 – ore 14.30

SEMIFINALI

Andata GIOVEDÌ 08 Dicembre 2022 – ore 14.30

Ritorno Mercoledì 11 Gennaio 2023 – ore 14.30

FINALE GARA UNICA Domenica 05 Febbraio 2023 – ore 14.30