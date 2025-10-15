Campobasso, 50 anni della Scuola Allievi Carabinieri

Il Presidente Roberti celebra i 50 anni della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso e ricorda i tre militari caduti a Castel D’Azzano

REGIONE – Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha preso parte, martedì 14 ottobre 2025, alla celebrazione per il 50° anniversario dell’istituzione della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, alla contestuale cerimonia di conferimento degli “Alamari” e del “Giuramento Solenne” degli Allievi Carabinieri del 144° corso – 1° ciclo formativo, intitolato alla Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” Carabiniere Lorenzo Gennari.

L’evento si è svolto alla presenza delle più alte autorità civili, militari e religiose. Il Presidente Francesco Roberti, in questa solenne giornata per la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, ha voluto ricordare quanto avvenuto poche ore prima in provincia di Verona: il sacrificio dei tre Carabinieri caduti a seguito dell’esplosione di un casolare a Castel D’Azzano, nel corso di un’operazione congiunta delle forze di polizia, che ha visto anche il ferimento di 15 persone tra militari dell’Arma, poliziotti e vigili del fuoco.

“Oggi è ai tre Carabinieri deceduti in servizio e alle loro famiglie che va il mio pensiero – ha affermato il Presidente Francesco Roberti – Mi auguro, inoltre, che i 15 feriti possano riprendere presto le loro normali attività e il loro indispensabile servizio allo Stato. A loro, e a tutti coloro che sono quotidianamente impegnati per la sicurezza dei cittadini, va la nostra più profonda gratitudine”.

“La stessa riconoscenza – ha proseguito il Presidente Roberti – la dobbiamo alla Scuola Allievi Carabinieri del Molise, che in 50 anni ha formato intere generazioni di Carabinieri, donne e uomini che hanno prestato e prestano servizio in tutto il Paese. La Scuola Allievi Carabinieri del Molise, tra l’altro, ha un legame storico con la città di Campobasso e con l’intera comunità molisana”.

“La Scuola Allievi del capoluogo – ha sottolineato ancora Roberti – rappresenta un presidio di legalità, formazione e valori. Il Molise è orgoglioso di ospitare una realtà che contribuisce in modo così rilevante alla crescita umana e professionale dei futuri Carabinieri, autentici servitori dello Stato. A tutti coloro che hanno giurato questa mattina auguro un radioso futuro professionale al servizio della Patria”.