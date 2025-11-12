Campobasso, apre il nuovo tratto stradale tra Piazza Molise e via delle Frasche

CAMPOBASSO – A partire da giovedì 13 novembre 2025, alle ore 9:00, sarà ufficialmente aperto al traffico il nuovo tratto di strada che collega Piazza Molise a via delle Frasche, nella zona della lottizzazione Mascioli.

L’intervento rappresenta un passo significativo per la viabilità urbana, con l’obiettivo di alleggerire il traffico nella zona della rotonda e migliorare la sicurezza stradale. Il nuovo collegamento è stato progettato per agevolare la circolazione veicolare e garantire una maggiore fluidità nei flussi di transito, soprattutto nelle ore di punta.

L’apertura del tratto rientra in un più ampio piano di riqualificazione della mobilità cittadina, volto a rendere più efficiente e sicura la rete stradale di Campobasso.