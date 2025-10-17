Campobasso guida il Molise nel turismo internazionale

Campobasso firma un accordo con operatori turistici brasiliani per promuovere il Molise come meta autentica e sostenibile. Focus sull’accoglienza degli italo-discendenti e strategie globali

CAMPOBASSO – Per la prima volta, il Molise entra ufficialmente nel radar del turismo internazionale grazie a un’importante iniziativa promossa dalla Confederazione Italiani nel Mondo, in collaborazione con la Cooperativa Regeneration Molise.

L’iniziativa prevede la visita in regione di una delegazione di operatori turistici e imprenditoriali brasiliani, rappresentanti di una vasta rete di italo-discendenti provenienti dal Brasile e da tutto il Sud America. Un’occasione strategica per rafforzare i legami culturali e promuovere il territorio molisano come destinazione autentica e sostenibile.

Tra gli ospiti figura l’imprenditore Rafael Gianesini, che martedì 21 ottobre, alle ore 10:30, sarà accolto nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio dalla sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, e dall’amministrazione comunale. L’incontro istituzionale sarà l’occasione per presentare il valore turistico e culturale di Campobasso e, più in generale, dell’intero Molise, evidenziando le potenzialità del territorio come alternativa al turismo di massa e punto di riferimento per l’accoglienza degli italo-discendenti.

A conclusione dell’incontro, è prevista la firma di un accordo di collaborazione tra la Confederazione Italiani nel Mondo, la Cooperativa Regeneration, gli operatori internazionali del turismo e diversi Comuni molisani, con Campobasso nel ruolo di comune capofila.

L’accordo darà avvio, nei prossimi mesi, alla creazione di un sistema integrato di servizi per l’accoglienza turistica, con particolare attenzione alle esigenze degli italo-discendenti. L’obiettivo è sviluppare progetti di valorizzazione turistica e culturale che rendano il Molise e Campobasso protagonisti delle nuove strategie di promozione turistica globale, puntando su autenticità, accoglienza e identità territoriale.