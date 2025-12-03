Campobasso, il 5 dicembre si riunisce il Comitato di Sorveglianza del PR Molise FESR FSE+ 2021/2027

CAMPOBASSO – Venerdì 5 dicembre 2025, con inizio alle ore 9.00, presso l’Aula Magna del Convitto nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, si terrà la riunione annuale del Comitato di Sorveglianza del PR Molise FESR FSE+ 2021/2027, appuntamento istituzionale dedicato alla verifica della qualità e dell’efficacia dell’attuazione del Programma Regionale.

Alla seduta parteciperanno i referenti della Commissione Europea: il dott. Andrea Murgia e la dott.ssa Francesca Michielin della Direzione generale Politica regionale e Urbana, insieme al dott. Antonio Giubilaro De Angelis e al dott. Lodovico Conzimu della Direzione generale Employment, Occupazione, Affari sociali e Inclusione. Saranno presenti anche delegati ministeriali, l’Autorità di Gestione del PR Molise, dott.ssa Alberta De Lisio, i rappresentanti regionali delle Autorità di Audit e di funzione contabile, oltre a dirigenti e funzionari dell’amministrazione regionale coinvolti nelle attività finanziate.

L’incontro sarà occasione per illustrare lo stato di avanzamento delle 12 Priorità del Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021/2027, approvato con Decisione C (2022) 8590 del 22 novembre 2022 e rimodulato con Decisione C (2025) 5660 dell’8 agosto 2025. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 383.321.040 euro, di cui 300.291.131 euro destinati al FESR e 83.029.909 euro al FSE+.

Durante la riunione verranno inoltre fornite informazioni sullo stato di avanzamento della chiusura del POR FESR FSE 2014-2020, completando così il quadro delle politiche regionali di investimento e inclusione.