CAMPOBASSO – Molise Acque comunica che nella giornata di domani, 25 giugno 2025, saranno effettuate due riparazioni su una condotta adduttrice principale del Comune di Campobasso, in località Tappino e Lama Bianca.

In conseguenza di tali interventi si verificheranno interruzioni di flusso idrico in ingresso al serbatoio Calvario. Potranno, quindi, crearsi disservizi sulle utenze collegate sulle condotte Molise Acque nel comune di Ripalimosani, sulle utenze in zona Taverna del Cortile, Taverna Vecchia, Lama Bianca, Tappino, Casermette, Santa Lucia e Coste di Oratino nel comune di Campobasso oltre che sugli allacci forniti dalle condotte Molise Acque presenti nei comuni di Ripalimosani e Mirabello Sannitico. Salvo imprevisti, il ripristino del flusso idrico è previsto nella serata di domani.