CAMPOBASSO – Nella serata di sabato 29 novembre 2025, a Campobasso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un giovane proveniente dal Lazio, colto in flagranza di reato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di introdurre droga e dispositivi elettronici all’interno della Casa Circondariale, attraverso lanci oltre le mura perimetrali.

Il giovane, giunto nel centro cittadino nel pomeriggio, si è avvicinato al penitenziario e ha effettuato alcuni lanci di pacchi verso l’interno della struttura. L’azione non è passata inosservata: gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno recuperato gli involucri, mentre i militari della Sezione Radiomobile hanno individuato e fermato l’autore.

All’interno dei pacchi sono stati rinvenuti e sequestrati due panetti di hashish per un peso complessivo di 100 grammi, un telefono cellulare e una cuffia auricolare, destinati ai detenuti. La sinergia tra Carabinieri e Polizia Penitenziaria ha permesso di ricostruire rapidamente l’accaduto e di acquisire materiale video-fotografico utile all’individuazione del responsabile.

Dopo le formalità di rito, per il giovane si sono aperte le porte dello stesso carcere in cui aveva tentato di introdurre la sostanza stupefacente e i dispositivi vietati. È stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Campobasso, in attesa dell’udienza di convalida.

