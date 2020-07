Campobasso, Monumento dei Caduti: intervento di pulizia e manutenzione

CAMPOBASSO – Lo scorso 24 luglio è stata emanata un’ordinanza di Polizia Stradale sull’intervento di pulizia e manutenzione Monumento dei Caduti Piazza della Vittoria. Lo stesso prevede che il 29 luglio dalle 7 alle 16 ci sarà il divieto di sosta in alcune zone della città. Andiamo a vedere quali dall’ordinanza 107 – 2020.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta formulata dall’Assessore al verde pubblico di questo comune, con la quale si comunica che la ditta S.E.A. con proprio personale, il giorno 29 luglio 2020 provvederà alla pulizia e manutenzione del Monumento dei Caduti sito in Piazza della Vittoria;

Considerato che sempre nella predetta richiesta, per la realizzazione dei lavori di cui sopra, si chiede la riorganizzazione della viabilità veicolare e l’istituzione del divieto di sosta nell’area antistante lo stesso monumento ed almeno per n. 3 stalli /posti auto per i due lati del giardino “Di Lisio”, su via Petrella e sulla strada che porta all’ingresso Asrem;

Ritenuto che tali lavori rivestono carattere di urgenza e quindi di accogliere tale richiesta;

Tenuto conto che i lavori in questione impegneranno il tratto stradale su elencato per il tempo strettamente necessario all’ultimazione dei lavori;

Ravvisata la necessità di adottare una adeguata regolamentazione stradale sull’area interessata, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori prevedendo l’istituzione del divieto di sosta nell’area antistante lo stesso monumento ed almeno per n. 3 stalli /posti auto per i due lati del giardino “Di Lisio”, su via Petrella e sulla strada che porta all’ingresso Asrem;

Visto l’ art. 7 del C.d.S. D.Lgs. 30 aprile 92, n.285;

Visto il Reg. di esecuzione ed attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazione ed integrazioni;

ORDINA

Mercoledì 29 luglio 2020, dalle ore 7:00 alle ore 16:00, il divieto di sosta in:

– Piazza della Vittoria, area antistante il Monumento dei Caduti;

– Piazza della Vittoria fronte civico 6 (strada che porta all’ingresso Asrem) per n. 3 stalli/posti auto prospicienti il giardino “Di Lisio”;

– imbocco Via U. Petrella per i primi n. 3 stalli/posti auto prospicienti il giardino “Di Lisio”.

DISPONE

Il presente provvedimento che sarà pubblicato on – line è altresì trasmesso:

– al Sig. Sindaco;

– Urp;

– A-j Mobilità;

– alle forze di Polizia Territoriali competenti.

Il personale di cui all’art. 12 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992, che espleta servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 11 del C.d.S., è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Eventuali veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi a mezzo carro attrezzi.

Le infrazioni saranno punite secondo le norme previste dall’ art. 7 del C.d.S..

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, PROVVEDERA’:

– ALL’APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA PREVISTA SIA DAL CODICE DELLA STRADA, ALMENO 48 ORE PRIMA L’INIZIO DEI LAVORI, SIA DAL D.Lgs 81/2008 RELATIVA ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E

– AD APPRONTARE TUTTE LE MISURE CHE GARANTISCONO LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE.

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della legge 241/90, che contro il presente atto può essere

presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. Molise competente ai sensi del d.lgs 104 del 2010, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. É, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all’art. 37 del D.L. 285/92 e con le modalità indicate all’art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.