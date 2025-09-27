Campobasso, nella Filiale provinciale di Poste Italiane il corso “Guida sicura”

CAMPOBASSO – Ha fatto tappa stamane a Campobasso, nella Filiale provinciale di Poste Italiane in via Pietrunto, il corso “Guida sicura”. Al seminario, tenuto da rappresentanti della Polizia Stradale di Campobasso, hanno partecipato circa venti dipendenti appartenenti a varie strutture aziendali, con particolare riguardo a coloro che svolgono le loro attività con veicoli aziendali.

L’iniziativa formativa si inserisce nell’ambito delle azioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di potenziare ulteriormente le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Poste Italiane ha infatti siglato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno un protocollo d’intesa con l’obiettivo comune di sviluppare una cultura della prevenzione degli incidenti sulle strade.

Durante l’incontro, i funzionari della Polizia Stradale hanno illustrato le situazioni di rischio e le modalità per affrontarle, le distrazioni più comuni e pericolose, i dispositivi di protezione individuale, le principali regole da tenere quando si guida con particolare focus sul Codice della Strada e sui limiti di velocità. Nei prossimi mesi “Guida Sicura” coinvolgerà i dipendenti di Poste Italiane sia in Molise sia in altre regioni.