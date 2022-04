Campobasso, pubblicata la Guida ai contratti a canone concordato

REGIONE – L’intero sistema confederale esprime le più vive congratulazioni per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Campobasso (area tematica Casa, Scuola, Famiglia – Canoni di Locazione) della Guida ai contratti a canone concordato realizzata da Dina d’Onofrio, Presidente Regionale F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti di Affari), aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia. La pubblicazione, frutto di grande applicazione e passione, è supportata da un borsino relativo ai prezzi di vendita e ai canoni di locazione degli immobili in Campobasso per il 2021. Agente immobiliare regolarmente iscritta al ruolo dal 1989, specializzata nelle locazioni e firmataria dei Patti Territoriali della città capoluogo del Molise, Dina d’Onofrio, anche in veste di Consigliere Nazionale della CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare) ha deciso di mettere a servizio della città uno strumento sicuramente utile per chi intende orientarsi nel mercato delle locazioni.