Campobasso, riassegnazione deleghe agli assessori della Giunta

CAMPOBASSO – Con decreto n. 13 del 3 giugno 2025, il sindaco Marialuisa Forte ha proceduto questa mattina alla riassegnazione delle deleghe agli assessori della Giunta comunale.

Di seguito le deleghe attribuite:

– Raffaele Bucci: Lavori pubblici, Edilizia scolastica, PUMS, Viabilità, Mobilità, Polizia municipale.

– Bibiana Chierchia: Politiche sociali e del Lavoro, Immigrazione, Politiche di integrazione, Contrasto alle povertà, Terzo Settore, Politiche abitative, Mense e Trasporto scolastico, Politiche per le famiglie, Terza età, Politiche dell’infanzia, Servizi civici, Lotta all’usura, Legalità, Programmazione, Politiche europee, CTE.

– Simone Cretella: Programmazione e Attuazione PNRR, Verde pubblico, Ambiente, decoro e arredo urbano, Gestione dei rifiuti, Ciclo dei rifiuti ed Ecologia, Randagismo, Promozione del benessere animale.

– Adele Fraracci: Cultura per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, Misteri, Arti e Mestieri, Manifestazioni fieristiche e culturali, Iniziative e attività culturali.

– Mimmo Maio: Pubblica Istruzione, Rapporti con l’Università degli Studi del Molise, Trasporto pubblico, Patrimonio.

– Angelo Marcheggiani: Politiche sanitarie, Politiche della diversabilità, Assistenza al SERD, Lotta alla ludopatia, Valorizzazione del presidio ospedaliero Cardarelli, Integrazione con l’Università del Molise e con l’ex Gemelli, Integrazione con il territorio e le strutture sanitarie periferiche (Case della salute), Conferenza dei Sindaci sulle politiche per la salute.

– Giuseppina Panichella: Bilancio, Finanze e Tributi, Società partecipate, Personale, Farmacie comunali.

– Giuseppe Trivisonno: Attività produttive, Eventi, Tradizioni, Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, Marketing territoriale, Turismo.

Inoltre, la sindaca ha conferito la carica di Vicesindaco all’assessore Giuseppe Trivisonno.

Sempre questa mattina, con proprio decreto, la sindaca ha attribuito incarichi di studio e collaborazione a sei consiglieri comunali:

– Maria Concetta Fimiani: Urbanistica.

– Liberio Lopriore: Frazione Santo Stefano.

– Antonio Madonna: Servizi cimiteriali e pronto intervento di piccola manutenzione.

– Luca Praitano: Sport e impiantistica sportiva.

– Annamaria Trivisonno: Pari opportunità, politiche di genere e contrasto a ogni forma di discriminazione.

– Giovanna Viola: Politiche giovanili.